Más de 300 radicales de extrema izquierda cargan contra la furgoneta de Abascal en el acto de Vox en Mahón

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad en Mahón (Menorca) para impedir que un grupo de manifestantes accediera al lugar donde Santiago Abascal inició su gira por las Islas Baleares. Los concentrados rodearon la ubicación del acto y corearon consignas como «No queremos a los fascistas», mientras los simpatizantes de VOX permanecían en la zona protegida por los agentes.

La intervención policial contó con efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), que bloquearon el paso de los manifestantes y evitaron que alcanzaran el espacio donde se encontraban los asistentes al acto político.

Sin embargo, los incidentes no habrían terminado con la celebración del acto. A la finalización, los asistentes de VOX se encontraron bloqueados por los manifestantes en las inmediaciones del recinto, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir para gestionar la situación y permitir que los asistentes pudieran abandonar la zona con seguridad.

El diputado nacional de VOX Jorge Campos denunció los hechos a través de las redes sociales y acusó al Gobierno central de contribuir a un clima de confrontación política. «Sánchez quiere violencia en las calles», afirmó, al tiempo que señaló a los delegados del Gobierno como «portavoces de los agresores».

Campos también responsabilizó al delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, de las posibles consecuencias de lo sucedido en Menorca. Los incidentes se produjeron durante la primera parada de la gira balear de Santiago Abascal, que continuará este sábado en Palma, con un acto previsto a las 12.00 horas en el Mirador de la Seu, y posteriormente en Ibiza.

La presencia policial ha sido clave para mantener separados a los manifestantes y a los simpatizantes de VOX durante el acto y en los momentos posteriores. Por el momento, no se dispone de información contrastada sobre posibles detenciones, heridos o daños materiales.