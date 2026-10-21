La gira nacional de Santiago Abascal le trae este fin de semana a Baleares con actos en Menorca, Palma e Ibiza

El presidente de Vox, Santiago Abascal, visitará las Islas Baleares este fin de semana con tres grandes actos públicos abiertos a todos los ciudadanos, en el marco de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La gira comenzará el viernes 23 de octubre en Mahón, en Menorca, a partir de las 19:00 horas, en un lugar que se comunicará próximamente. Al día siguiente, sábado 24 de octubre, Abascal estará a las 12:00 horas en el Carrer del Mirador de Palma, en Mallorca, y cerrará su visita ese mismo día a las 19:00 horas en el Baluarte de Santa Lucía de Ibiza.

El Presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, ha señalado que «Santiago Abascal viene a Menorca, Mallorca e Ibiza porque Baleares sufre como pocas regiones las consecuencias del Gobierno de Sánchez, jóvenes y familias que no pueden pagar una vivienda en su propia tierra y una frontera marítima abierta por la ruta argelina. Vox es el único partido que propone soluciones claras, prioridad nacional para los baleares, control de fronteras y menos trabas para construir y emprender».

Los actos en las islas se enmarcan en la gira nacional con la que Abascal recorre España estas semanas, en la que ha situado como ejes la prioridad nacional, la remigración y la desregulación.

La visita del líder de Vox a Baleares se produce a tan sólo unas horas de la fecha límite para anunciar los candidatos de los partidos políticos al Congreso de los Diputados y al Senado. No se descarta que en alguno de los tres actos previstos se pueda confirmar quién encabezará la lista de Vox al Congreso y si finalmente habrá un acuerdo con el PP para las del Senado en toda España.

Los tres actos serán de acceso libre hasta completar aforo. VOX Baleares invita a todos los vecinos de las islas a asistir.