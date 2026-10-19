Vox reclama a Prohens «valentía» en inmigración ilegal y vivienda en su discurso del Debate de Política General

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha pedido este lunes «valentía» a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para que la vivienda y la inmigración irregular centren el Debate de Política General, al considerar que «son los dos temas clave que más preocupan» a los ciudadanos de Baleares.

Cañadas ha reclamado en una rueda de prensa la eliminación de todos los impuestos que afectan a la compra de una primera vivienda. Según ha señalado, sólo el 8% de los jóvenes se ha podido emancipar y el alquiler «se come más de lo que se cobra». «Ya no valen parches ni rebajas tímidas», ha asegurado.

Respecto a la inmigración irregular, ha destacado que Baleares es la puerta de entrada «de lo que necesita» el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y las llegadas en patera han crecido, de manera que este año más de 6.700 migrantes han «invadido» el archipiélago.

Baleares está «manteniendo» a casi 1.000 menores extranjeros no acompañados, cada uno de ellos con un coste de 8.000 euros mensuales, según Cañadas, lo que supone una cifra anual de 100 millones de euros que «se podrían destinar perfectamente a la vivienda».

No habrá excesivas sorpresas en el discurso que pronunciará Cañadas el próximo miércoles con la inmigración, la delincuencia y los problemas que causa la crisis de la vivienda como ejes de su intervención.

En las últimas semanas, el tono entre Vox y el PP se ha suavizado notablemente. Eso sí, a la espera de posibles tensiones con el inminente inicio de las negociaciones entre ambos para los Presupuestos autonómicos de 2027.

El Debate de Política General, que arranca este martes, será el último de la presente legislatura y, como se ha podido comprobar, tendrá un fuerte componente electoralista por todos los grupos parlamentarios ante la cercanía de las elecciones del 29-N y las autonómicas de mayo de 2027.