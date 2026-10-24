Gabriel Le Senne estalla y denuncia la encerrona a VOX en Menorca: «Nos dejaron encerrados en la plaza»

Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento balear y líder de VOX. en Baleares, ha denunciado los graves incidentes registrados durante un acto de VOX en Mahón (Menorca), donde, según su relato, un grupo de contramanifestantes bloqueó las dos salidas de la plaza de la Conquista al término del mitin. El dirigente asegura que la situación obligó a reclamar ayuda policial para garantizar la seguridad de los asistentes.

Por su parte, el diputado nacional Jorge Campos ha anunciado acciones penales contra el delegado del Gobierno por su presunta falta de diligencia en el dispositivo de seguridad.

Los hechos se produjeron durante la visita a Menorca de la dirección nacional de VOX, encabezada por Santiago Abascal. Según la versión de Le Senne, un grupo numeroso de manifestantes contrarios a la formación se concentró en las inmediaciones del acto y protagonizó momentos de tensión durante el paso de la comitiva.

El presidente del Parlamento balear describió un ambiente de hostilidad y denunció que la furgoneta de Abascal recibió golpes, además de señalar que durante los altercados se arrojaron objetos y sillas contra la comitiva. Estas circunstancias forman parte del relato ofrecido por el dirigente, a la espera de que se contrasten con otras versiones de lo sucedido.

El momento más delicado, según Le Senne, llegó al finalizar el mitin en la plaza de la Conquista de Mahón, cuando los asistentes se encontraron con los dos accesos bloqueados por los contramanifestantes. «Nos dejaron encerrados en la plaza. Solo tiene dos salidas y estaban taponadas por los contramanifestantes en ambos lados», afirmó.

Le Senne explicó, en declaraciones a OKBALEARES, que tuvo que abrirse paso para llegar hasta los agentes policiales y reclamar un cordón de seguridad que permitiera evacuar a las personas congregadas. El dirigente considera que el bloqueo de las salidas generó una situación de riesgo y critica la presión ejercida contra los participantes en el acto político.

El presidente del Parlamento balear también cargó contra quienes, según su versión, protagonizaron las protestas. «Se armó un follón tremendo. Vino un grupo grande de los que se hacen llamar ‘antifascistas’, cosa que no son: ¡son más bien fascistas!», manifestó al relatar los incidentes.

Las declaraciones de Le Senne sitúan el foco en la seguridad de los actos políticos y en el derecho de los partidos a celebrar sus convocatorias sin sufrir intimidaciones. VOX denuncia que los acontecimientos de Menorca fueron más allá de una protesta y sostiene que la situación puso en peligro la integridad de sus simpatizantes y representantes.

El diputado nacional Jorge Campos elevó las críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y responsabilizó políticamente al presidente del Ejecutivo del clima de confrontación. «¡Vergonzoso! Esto es exactamente lo que busca Pedro Sánchez; es a lo que lleva incitando desde el primer día», aseguró.

Campos considera que los incidentes deben tener consecuencias y sostiene que impedir o dificultar la celebración de un acto electoral puede acarrear responsabilidades legales, dependiendo de las circunstancias y de los hechos que puedan acreditarse. El parlamentario reclamó medidas para esclarecer lo ocurrido y cuestionó la actuación de los responsables del dispositivo de seguridad.

En este contexto, VOX ha anunciado su intención de emprender acciones penales contra el delegado del Gobierno, al que atribuye una presunta falta de diligencia en la prevención y gestión de los altercados. La presentación efectiva de la querella y el alcance de las acusaciones deberán confirmarse, mientras que cualquier eventual responsabilidad penal tendrá que determinarse conforme a los hechos probados.

Pese a los incidentes denunciados, la formación asegura que continuará con su actividad política en Baleares y sostiene que la presión de los manifestantes no frenará su campaña. VOX defiende que sus representantes y simpatizantes deben poder participar en actos públicos con garantías de seguridad.

Lo sucedido en Mahón vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la violencia política, el derecho de manifestación y la seguridad de los actos electorales. La reconstrucción completa de los incidentes y la determinación de posibles responsabilidades dependerán de la comprobación de los hechos y de las actuaciones que puedan desarrollarse por las vías correspondientes.