El absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la economía española. Las ausencias al trabajo cuestan miles de millones de euros, presionan la productividad y obligan a las empresas a reorganizar turnos y plantillas. La respuesta empieza a llegar desde la negociación colectiva: en el sector del metal, algunos convenios limitan los complementos empresariales durante las bajas por enfermedad común y reducen las mejoras salariales cuando se acumulan determinadas ausencias.

La dimensión económica del problema queda reflejada en el XV Informe sobre Absentismo Laboral de The Adecco Group Institute. Según sus estimaciones, el absentismo costó a España 59.109 millones de euros en 2025, un 11,7% más que el año anterior. La cifra equivale aproximadamente al 3,7% del producto interior bruto (PIB). Se trata de una estimación del impacto económico, no de una partida de gasto público.

Más de 1,6 millones de ausencias diarias

Los datos más recientes de Randstad Research, publicados el 30 de septiembre y elaborados a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúan el absentismo en el 7,2% de las horas pactadas durante el segundo trimestre de 2026, dos décimas por encima del mismo periodo del año anterior.

En términos absolutos, una media diaria de 1.637.174 personas no acudió a su puesto de trabajo. De ellas, 1.274.528 estaban de baja por incapacidad temporal (IT). Las ausencias por esta causa representaron el 5,6% de las horas pactadas, lo que confirma el peso de las bajas médicas en el fenómeno.

El informe trimestral de Adecco ofrece una medición distinta y sitúa la tasa total en el 7,76% durante ese mismo trimestre, con un 6,04% correspondiente a incapacidad temporal. Ambas cifras proceden de estudios de entidades diferentes basados en datos laborales oficiales, por lo que conviene mantener atribuida cada medición a su fuente.

La industria figura entre los sectores más afectados. Randstad Research calcula que perdió el 7,7% de las horas pactadas por absentismo en el segundo trimestre de 2026. Adecco, por su parte, eleva al 8,32% la tasa industrial en su propio análisis trimestral. El problema no se limita, por tanto, a las ausencias individuales: también condiciona la capacidad de producción de las empresas.

El metal endurece las bajas

Según el informe de negociación colectiva de Confemetal facilitado para esta información, el absentismo en el sector del metal se ha disparado un 95% desde 2021. La patronal calcula que cada día faltan más de 140.000 trabajadores de los más de 2,7 millones de asalariados y autónomos vinculados al sector.

Para contener el impacto económico, algunos convenios están sustituyendo la garantía del 100% del salario durante toda la baja por sistemas con límites temporales o reducciones de los complementos empresariales cuando se repiten las ausencias por contingencias comunes.

En la industria del metal de Huelva, por ejemplo, se establecen límites de entre 100 y 200 días para mantener el sueldo íntegro. En el comercio del metal de Burgos, la cobertura de la primera baja puede alcanzar los 20 días al 100%, mientras que en la segunda se reduce a 10 días y en la tercera desaparece, según los datos recogidos por Confemetal.

También se extienden los incentivos vinculados a la asistencia efectiva. En el convenio del comercio del metal de Madrid, el plus de mejora de productividad, equivalente al 1,5% del salario, exige no superar ocho horas mensuales de ausencia laboral.

Estas medidas no suponen una reducción automática del salario de todos los trabajadores de baja: dependen de las condiciones de cada convenio y contemplan excepciones para determinados supuestos, como accidentes laborales, enfermedades profesionales y situaciones protegidas específicas.

La presión sobre los costes coincide con otro desafío: la falta de trabajadores cualificados. Confemetal estima que el metal necesitará incorporar alrededor de 350.000 profesionales en los próximos años, mientras que cerca de 240.000 trabajadores podrían abandonar el mercado laboral por jubilación.

La demanda de perfiles vinculados a la defensa, la transición energética, las instalaciones, la climatización y la eficiencia energética agrava las dificultades para cubrir vacantes.

Al mismo tiempo, los salarios siguen subiendo. Los 15 convenios del metal firmados en 2026 contemplan un incremento medio del 4,34% para 222.000 trabajadores, según Confemetal.

La patronal metalúrgica insiste en que la negociación colectiva será decisiva para determinar cómo se equilibra la productividad empresarial con la protección económica de los trabajadores durante sus bajas médicas.