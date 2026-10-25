Federico García Lorca, poeta español, sobre el amor hacia su país: «Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos»
La cita del poeta español invita a reflexionar sobre el patriotismo y el amor hacia España que sigue inspirando a generaciones.
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Hay frases que han dejado huella en la poesía española y obligan a detenerse para reflexionar sobre su significado. Es el caso de Federico García Lorca, uno de los grandes poetas que marcaron la literatura española del siglo XX y quien fue una de las figuras más destacables de la Generación del 27. Después de 90 años de su muerte, se le sigue recordando por grandes frases que han marcado la poesía y que hoy continúan latentes en la sociedad.
Esta reflexión de Lorca ha cobrado especial importancia sobre el patriotismo abierto y libre: «Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos». En este mensaje, de tono reflexivo y conciliador, Federico García Lorca manifiesta su profundo vínculo y amor hacia España, sin considerar la identidad por encima de la condición humana. Paradójicamente, dijo estas palabras pocos meses antes de ser asesinado en agosto de 1936.
La reflexión de Federico García Lorca sobre su amor hacia España
En esta frase del poeta andaluz, se interpreta que ama a España de una manera profunda y no superficial. Lorca se siente vinculado a su cultura, su gente, su historia y sus problemas. Es un sentimiento de pertenencia y amor por su país. Sin embargo, al final de la cita establece una jerarquía que lo cambia todo: antes que español, es ser humano. Esto significa que su identidad nacional no le impide sentirse cercano a personas de otros países, culturas o pueblos.
Para Federico García Lorca es compatible tener una identidad nacional muy fuerte y, al mismo tiempo, defender una fraternidad que trasciende las fronteras entre países.
Una vez más, la poesía nos enseña en esta reflexión que el nacionalismo no es excluyente y que sentir un amor profundo hacia tu país, -en este caso España-, sin considerar inferiores o enemigos a quienes pertenecen a otras naciones, ni caer en el rechazo de «lo de fuera».
Más allá de esta cita, García Lorca logró un gran reconocimiento con Romancero gitano (1928), una obra poética en la que reflejó el mundo de la Andalucía tradicional desde una mirada simbólica y estilizada.