El ministro Urtasun y su padre, hijo de franquista, se lucran alquilando una preciosa casa rural en la reserva natural del Montseny

El ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez y cabeza de lista de la candidatura de Comunes-Frente Amplio por Barcelona para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ernest Urtasun, tiene junto a su familia una preciosa casa rural en la reserva natural del Montseny, en Barcelona. La familia del comunista Urtasun recibe una contraprestación económica por el arrendamiento de esta villa.

Según información obrante en el Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Ernest Urtasun tiene un tercio de la nuda propiedad, al igual que sus dos hermanos. Los tres por «título de legado». Mientras que su padre, Xavier Urtasun Deulofeu, tiene el 100 % del usufructo por «título de prelegado» y ejerce de administrador del alquiler rural.

Con 3 habitaciones, 2 baños y capacidad de hasta 9 personas, la casa es una masía en pleno parque natural del Montseny dentro de «una finca de más de dos hectáreas», recoge uno de sus anuncios. La villa cuenta con dos plantas. En la inferior se encuentra la cocina totalmente equipada, el salón-comedor, una sala de juegos y una sala de estar con chimenea, además de un cuarto de baño. Y en la parte superior, hay tres dormitorios.

El exterior de la masía cuenta con un amplio jardín, con mesa, bancos, barbacoa y espacio para juegos como el ping pong. También hay «pista de croquet» y una piscina privada de 6×12 metros, reza en internet. En la finca predominan árboles frutales, pinos y chopos.

Imagen de la fachada de la casa rural de los Urtasun.

En las indicaciones web de esta casa de campo, se dice que para reservar es necesario pagar el 30% del total mediante Bizum como reserva y fianza. Y ya el día de la entrada, antes de la entrega de llaves, se abona el dinero restante.

En el frente de Guipúzcoa

Como publicó OKDIARIO en 2024, el abuelo paterno de Ernest Urtasun Domènech (Barcelona, 1982), titular de Cultura y portavoz de Sumar, se llamaba Jesús Urtasun Sarasíbar, que fue soldado del Batallón de Montaña Arapiles número 7 y resultó «herido grave» en el frente de Guipúzcoa el día 3 de junio de 1937.

Por ello, siendo miembro del «personal del Ejército, Institutos Armados y Milicia de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.», recibió una «Medalla de Sufrimientos por la Patria» llevando aparejada una «pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de octubre de 1937», según reza en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 1 de junio de 1938 consultado por este periódico.

Un futbolín en el interior de la masía de la familia Urtasun.

El abuelo de Urtasun -fallecido el 9 de julio de 2005 a los 88 años- era vecino de Estella (Navarra) y sus hermanos también hicieron la guerra en el bando sublevado. Fueron Nicanor, que murió en la contienda, y Francisco, según el fichero de combatientes que posee la Diputación Foral y Provincial de Navarra.

Asimismo, otra referencia a Jesús Urtasun Sarasíbar aparece en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa con fecha de 1980, en este caso como receptor de la Cruz a la Constancia en el Servicio dentro de la categoría de «caballeros mutilados permanentes de guerra por la patria». Aquí ya el abuelo de Urtasun, de origen navarro, figura adscrito a la Jefatura Provincial de Mutilados de Barcelona, recoge el Diario Oficial del Ejército.

Jesús Urtasun Sarasíbar se casó con Carmen Deulofeu y tuvieron dos hijos, María Amparo y Xavier, que es el padre del actual ministro de Cultura y administrador de la citada casa rural en El Montseny, reserva de la biosfera. Afincada la familia en Cataluña, Xavier Urtasun Deulofeu se enroló en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y fue haciendo carrera en el mundo bancario y empresarial.

En su caso, tuvo tres hijos: Ernest y los dos hermanos del ministro, Eduard y Amanda. Estos nietos y el resto de la familia despidieron a Jesús Urtasun Sarasíbar al fallecer «cristianamente» en julio de 2005 en San Celoní, municipio de la comarca del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona.