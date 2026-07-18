Del abuelo de Sánchez al de Urtasun: los antepasados del Gobierno que ganaron junto a Franco la Guerra Civil

Noventa años después del estallido de la Guerra Civil española un 18 de julio de 1936, con un golpe de Estado perpetrado contra la II República e iniciado el día antes en Melilla, todavía hay en el Gobierno de la Nación descendientes de quienes ganaron aquella contienda.

Es el caso del propio jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, cuyo abuelo materno -como destapó OKDIARIO en exclusiva- se hizo legionario para combatir en el bando nacional, o del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cuyo abuelo paterno, en este caso, formó parte del Batallón de Montaña Arapiles número 7. Ambos soldados resultaron heridos en enfrentamientos contra los republicanos y ambos fueron premiados por el régimen de Franco por los servicios prestados.

Mateo Pérez-Castejón Díaz era el nombre del abuelo materno de Pedro Sánchez, un soldado de las dos Españas enfrentadas en la Guerra Civil, cuya figura era uno de los grandes secretos guardados por el presidente del Gobierno y su familia hasta la serie de investigación publicada por este periódico el pasado noviembre.

Tras un amplio trabajo de investigación y documentación a partir de archivos militares y padrones municipales, con el asesoramiento histórico de Pedro Corral, experto en la materia y autor de títulos como Desertores, ¡Detengan Paracuellos!, Vecinos de sangre o Cómicos en guerra, OKDIARIO pudo revelar que este abuelo de Sánchez (Lorca 1921-Madrid 1973) fue denunciado por «deserción» del Ejército de la República, se pasó al de Franco como legionario y llegó a ser condecorado por su arrojo en el bando nacional.

Según la documentación oficial militar en poder de este periódico, en concreto, el sumario 2294, caja 16881/14, que se conserva en el Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid, Mateo estuvo encuadrado en un Batallón de Apoyo de Carros Blindados republicano.

Sin embargo, tras desertar en el frente de Teruel a mediados de 1938, ocultó su servicio en las filas rojas para poder alistarse en el bando nacional sin haber sido hecho prisionero en combate. De hecho, incluso mintió entonces sobre la edad y dijo haber nacido el 2 de febrero de 1920 -en lugar del 15 de octubre de 1921- para aparentar 18 años con tal de unirse a la Legión. En realidad, tenía todavía 16 años y pertenecía al último trimestre del reemplazo de 1942.

Extracto de la hoja de filiación de Mateo Pérez-Castejón en la Legión.

La hoja de filiación de Mateo Pérez-Castejón en la Legión, firmada por otro legionario como testigo, Eugenio Soler, anota que su religión era la «católica apostólica romana», que medía 1,62 metros, de pelo y cejas castaños, ojos del mismo color, nariz grande, poca barba, boca «pequeña», color «sano», frente «despejada» y «aire marcial». Toda esta documentación relativa al paso de Mateo por la Legión está extraída de la causa 1193/42 que se conserva en el Archivo Intermedio Militar de Ceuta.

Legionario de la XV Bandera

El 10 de julio de 1938, cuatro días antes de ser denunciado ante la Justicia militar republicana por deserción, acusación que en el bando republicano podía ser castigada con la muerte ante un pelotón de fusilamiento, el abuelo de Sánchez se alistó como voluntario en el banderín de enganche de la Legión en Talavera de la Reina (Toledo) para combatir contra sus antiguos camaradas en las fuerzas de Franco.

Mateo recibió 400 pesetas como prima de enganche, pero tuvo que abonar 225 para costear «la primera puesta y base de su fondo de vestuario». Después de unas semanas de instrucción, fue destinado el 24 de julio de 1938 como legionario de segunda a la 57.ª Compañía de la XV Bandera, del 2º Tercio de la Legión.

A esta Bandera, llamada Reino de Aragón, se incorporó el 29 de julio en la localidad de Rialp, en el sector de Sort (Lérida). Al día siguiente recibió su bautismo de fuego como voluntario del bando franquista al atacar la posición Baladrero, donde logró desalojar al enemigo «tras rudo combate, quedando de guarnición en dicha posición rechazando los contraataques».

En la jornada siguiente del día de Navidad de 1938, la XV Bandera, a la que se había incorporado Mateo Pérez-Castejón Díaz en julio como legionario de segunda, se unió a la ofensiva franquista sobre Cataluña.

El 29 de diciembre de 1938, la XV Bandera de la Legión participó en «la limpieza de toda la zona del campo atrincherado de Cap de la Sierra», la ocupación de Los Corrales y los pueblos de Benavent de Tremp y Covet, más la cota situada entre ambas localidades.

En una de esas misiones, Pérez-Castejón resultó herido «en acción de guerra frente al enemigo». Fue uno de los 30 heridos que la 150.ª División tuvo ese día, en el que registró también 31 muertos. Trasladado al puesto de clasificación de heridos en Tremp, el abuelo de Sánchez fue evacuado al Hospital Militar de Zaragoza, donde convaleció hasta el 15 de enero, fecha en que lo evacuaron al hospital de Basurto (Bilbao) primero, y al de Melilla después.

Tras su recuperación, volvió al Ejército nacional para formar parte de la llamada Ofensiva de la Victoria, llegando a participar el 3 de mayo de 1939 en el Desfile de la Victoria de Valencia, donde rindió honores al mismísimo general Francisco Franco, según consta también en su hoja de servicios revelada por OKDIARIO.

Fue el 30 de junio de 1939 cuando el jefe del Ejército de Levante, Luis Orgaz Yoldi, le concedió «automáticamente» a Mateo -estando en vida- tres condecoraciones de las establecidas por Franco en enero de 1937 como recompensas militares: la Medalla de la Campaña, otorgada «a cuantos de manera activa intervengan en operaciones o sirvan en la línea de fuego», y dos Cruces Rojas del Mérito Militar, que se entrega «a aquellos que se distingan en las operaciones de guerra».

El abuelo paterno de Urtasun

Por su parte, el abuelo paterno de Ernest Urtasun Domènech (Barcelona, 1982), ministro de Cultura y dirigente de Sumar (coalición de fuerzas con presencia de comunistas), se llamaba Jesús Urtasun Sarasíbar, quien, tal y como publicó OKDIARIO, fue soldado del Batallón de Montaña Arapiles número 7 y resultó «herido grave» en el frente de Guipúzcoa el día 3 de junio de 1937.

Por ello, siendo miembro del «personal del Ejército, Institutos armados y Milicia de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S», recibió una «Medalla de Sufrimientos por la Patria» llevando aparejada una «pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de octubre de 1937», según reza en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 1 de junio de 1938 consultado por este periódico.

Detalle del BOE del 1 de junio de 1938 con el reconocimiento al abuelo paterno de Urtasun.

El abuelo de Urtasun -fallecido el 9 de julio de 2005 a los 88 años- era vecino de Estella (Navarra) y sus hermanos también hicieron la guerra en el bando sublevado. Fueron Nicanor, que murió en la contienda, y Francisco, según el fichero de combatientes que posee la Diputación Foral y Provincial de Navarra.

Asimismo, otra referencia a Jesús Urtasun Sarasíbar aparece en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa con fecha de 1980, en este caso como receptor de la Cruz a la Constancia en el Servicio dentro de la categoría de «caballeros mutilados permanentes de guerra por la patria». Aquí ya el abuelo de Urtasun, de origen navarro, figura adscrito a la Jefatura Provincial de Mutilados de Barcelona, recoge el Diario Oficial del Ejército.

Jesús Urtasun Sarasíbar se casó con Carmen Deulofeu y tuvieron dos hijos, María Amparo y Xavier, que es el padre del actual ministro de Cultura. Afincada la familia en Cataluña, Xavier Urtasun Deulofeu se enroló en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y fue haciendo carrera en el mundo bancario y empresarial.

En su caso, tuvo tres hijos: Ernest y los dos hermanos del ministro, Eduard y Amanda. Estos nietos y el resto de la familia despidieron a Jesús Urtasun Sarasíbar al fallecer «cristianamente» en julio de 2005 en San Celoní, municipio de la comarca del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona.