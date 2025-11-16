La familia ‘antifranquista’ de Urtasun… ¡Hace falta jeta!

El pasado miércoles, la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo preguntó aviesamente al caro y fácilmente prescindible ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por dos cosas. La primera, si condenaba los más de 120 millones de muertes provocadas por el comunismo en un siglo; la segunda, si creía que la colonización de América por parte de España fue un genocidio.

El «chulo sin causa», que es el ministro-cuota de Sumar, se condujo como suele hacerlo: con desconocimiento, prepotencia y falsedad. Lo primero que hizo fue decir esto: «Mi familia biológica fue una luchadora contra el franquismo…» y se quedó tan ancho. Cierto es que lo dijo muy rápidamente y sin convicción.

Lógico. Miren y lean. El 26 de enero de 1937 el Boletín Oficial del Estado de la España de Franco publicaba una orden por la que se concedía la Medalla de Sufrimientos por la Patria a Jesús Urtasun Sarasíbar, herido grave en el frente de Guipúzcoa. La medalla estaba pensionada de por vida con 12,40 pesetas mensuales, con carácter vitalicio. El abuelo del ministro comunista se había alistado en el Batallón de Montaña número 7 en su calidad de afiliado a la Milicia de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

¡Ésta es la historia de la brava lucha antifranquista del ministro pijocomunista! Mentiroso hasta para defender la memoria del abuelo.

Naturalmente, de los más de cien millones de asesinados por regímenes comunistas, ni tocarlos. Se escabulle como cuando se tropieza en el pasillo con Pablo Iglesias. Huye como gato escaldado. Para ser ministro de Cultura, es un poner; olvida que la historia por mucho que se intente manipular u ocultar, siempre vuelve. Y el comunismo rezuma sangre por los cuatro costados como puede comprobarse en los actuales regímenes de Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Como dispone de mucho tiempo dado el trabajo que tiene, más allá de ser el acompañante oficial de su jefa de filas a saraos aburguesados por cuenta del contribuyente, no estaría de más que estudiara un poco. Por ejemplo, para aprender que un lustro son cinco años y no 25 como dijo un día en público.

¡Nivelazo de ministro! Respeto a la memoria del abuelo y a la historia del país que le ha hecho incomprensiblemente ministro.