2026 de batacazos por TikTok

Pedro Sánchez eligió para encabezar la lista del PSOE en las elecciones adelantadas en Extremadura, a un candidato imputado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso de su hermano el músico, también imputado por cobrar más de 50.000 euros anuales de la diputación de Badajoz a cambio de tocarse la barriga, sin aparecer por un puesto de trabajo creado a la medida para él, cuyo despacho ni siquiera sabía dónde estaba. Lógicamente el presunto delincuente elegido por Sánchez se ha dado un costalazo electoral de padre y muy señor mío, a lo que Sánchez, para demostrar lo mucho que le ocupan y le preocupan España y su partido, ha reaccionado grabándose un absurdo vídeo presumiendo del palacio en el que vive para subirlo a TikTok, una red que prácticamente solo usan los jóvenes que han dejado de votar a su partido, pasándose en masa a las opciones de derechas.

Por su parte, la candidata sanchista a las elecciones aragonesas del 8 de febrero, su ex ministra Pilar Alegría, imita a su jefe subiendo cada día a la red social china un vídeo absurdo tras otro. Tomándose un chocolate en un pueblo de Huesca que no sabe cómo se llama; haciendo como que baila siguiendo las instrucciones de un videojuego infantil a lo Leticia Sabater; disfrazada de apicultora con un buzo que parece de astronauta de la NASA; rodeada de vacas, libros, niños, abuelos… pero siempre con una sonrisa de oreja a oreja que haga honor al poco elaborado eslogan de su campaña: #MásAlegría. Todas las encuestas señalan que, en Aragón, el trompazo que se va a meter el PSOE con su candidata tiktoker va a estar a la altura del que se han dado en Extremadura, que el PP obtendrá unos muy buenos resultados similares a los 30 escaños que consiguió Luisa Fernanda Rudi en 2011 y que la gobernabilidad estará en manos de un Vox que puede dispararse por encima de los 13 escaños, disputándole al PSOE el segundo puesto, así que, a seguir bailando #ConAlegría.

En marzo se celebrarán las elecciones en Castilla y León, donde el Partido Popular ha gobernado sin presupuestos desde que, en mayo de 2024, aprobó junto a Vox los de ese año; que luego fueron prorrogados para 2025 y presumiblemente también tendrán que servir para 2026. En esta comunidad el candidato sanchista es el alcalde de Soria, Carlos Martínez, con quien el presidente del Gobierno se cargó a Luis Tudanca. Ya veréis como los vídeos que subirá a TikTok este personajillo van a dar mucho juego, pues, para abrir boca, el año pasado se paseó subido a un coche que simulaba ser un papamóvil, con la bandera del Vaticano, bendiciendo a cualquiera que se encontraba por la calle, mojándolo con una escobilla de váter con la que sustituía al hisopo.

Pero quien sin lugar a dudas se va a convertir en la indiscutible estrella de TikTok será la inigualable María Jesús Montero quien, aplaudiendo a su estilo de foca desquiciada, se presentará a las elecciones que se celebrarán en Andalucía presumiblemente en el mes de junio. Ya nos estamos imaginando a la ministra de Hacienda, con su gracia y su salero, disfrazada de gitana por la Feria de Abril, explicándoles a los sevillanos cómo era eso que ella decía de que la quita de la deuda catalana y la financiación especial para Cataluña son sólo «bulos de la ultraderecha».

Tanto en Castilla y León como en Andalucía, todas las encuestas vaticinan que va a ocurrir lo mismo que ya ha pasado en Extremadura y que en unas semanas va a ocurrir en Aragón: el PP va a mantener unos muy buenos resultados, Vox va a crecer de una forma espectacular y el PSOE de Pedro Sánchez se va a ir dando un batacazo tras otro, viendo incluso amenazado su segundo puesto por los de Santiago Abascal. Así que Pedro Sánchez seguirá subiendo estupideces a TikTok no vaya a ser que alguien piense que a él le preocupa otra cosa que no sea su butaca en el Falcon.