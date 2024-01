El ministro ‘descolonizador’ Urtasun es nieto de falangistas que combatieron junto a Franco

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), cuyo plan de «revisión» histórica de los museos estatales «para superar un marco colonial» ha sido objeto de polémica estos días, es nieto y sobrino nieto de falangistas navarros que combatieron en la Guerra Civil en el bando nacional del dictador Francisco Franco.

En concreto, su abuelo paterno, Jesús Urtasun Sarasibar, fallecido el 9 de julio de 2005 a los 88 años de edad, según ha podido saber OKDIARIO, fue soldado del Batallón de Montaña Arapiles número 7 y resultó «herido grave» en el frente de Guipúzcoa el día 3 de junio de 1937. Por ello, siendo miembro del «personal del Ejército, Institutos armados y Milicia de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S», recibió una «Medalla de Sufrimientos por la Patria» llevando aparejada una «pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de octubre de 1937», según reza en el Boletín Oficial del Estado consultado por este periódico.

El abuelo de Urtasun era vecino de Estella (Navarra) y sus hermanos también hicieron la guerra en el bando sublevado. Fueron Nicanor, que murió en la contienda, y Francisco, según el fichero de combatientes que posee la Diputación Foral y Provincial de Navarra.

Asimismo, otra referencia a Jesús Urtasun Sarasibar aparece en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa con fecha de 1980, en este caso como receptor de la Cruz a la Constancia en el Servicio dentro de la categoría de «caballeros mutilados permanentes de guerra por la patria». Aquí ya el abuelo de Urtasun, de origen navarro, figura adscrito a la Jefatura Provincial de Mutilados de Barcelona, recoge el Diario Oficial del Ejército.

Jesús Urtasun Sarasibar se casó con Carmen Deulofeu y tuvieron dos hijos, María Amparo y Xavier, que es el padre del actual ministro de Cultura. Afincada la familia en Cataluña, Xavier Urtasun Deulofeu se enroló en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y fue haciendo carrera en el mundo bancario y empresarial. En su caso, tuvo tres hijos: Ernest y los dos hermanos del ministro, Eduard y Amanda. Estos nietos y el resto de la familia despidieron a Jesús Urtasun Sarasibar al fallecer «cristianamente» en julio de 2005 en San Celoní, municipio de la comarca del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona.

Ernest Urtasun Domènech (Barcelona, 1982), a diferencia de su abuelo paterno, pero siguiente la estela de su padre, se inclinó por el activismo político en la izquierda, siendo ya en 2003 candidato de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en las elecciones municipales de Barcelona. Licenciado en Ciencias Económicas y Postgrado en Relaciones Internacional por la Universidad Autónoma, es diplomático de carrera. Entre 2006 y 2010 fue asesor en el Parlamento europeo y trabajó en los gabinetes de los ministros socialistas de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez (2010-2011).

Desde 2014 hasta el pasado noviembre ha sido eurodiputado en la Eurocámara, primero con ICV y después con Catalunya en Comú. De aquí pasó a la primera línea del partido de Yolanda Díaz, donde ejerce también ahora como portavoz.

El pasado lunes, en la comparencia que protagonizó en el Congreso para trazar las líneas generales de su mandato en esta legislatura, Urtasun avanzó un proceso de revisión de las colecciones de Museos Estatales que «permitan superar un marco colonial» o «anclado en inercias de género o etnocéntricas» que, a su juicio, ha sido un lastre en «muchas ocasiones». «Se trata de establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar este marco colonial», remarcó.

Una «cortina de humo»

Ante ello, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, instó este martes al ministro de Cultura a «desideologizar la cultura», criticando además que este tipo de declaraciones no eran sino una «cortina de humo» lanzada por el Ejecutivo del PSOE y Sumar para no hablar de la ley de amnistía, que se tramita en las Cortes y que ha pasado a incluir en dicho perdón todos los delitos de terrorismo cometidos durante el proceso separatista en Cataluña. A preguntas de los medios, Tellado incidió en que el ministro de Cultura «debería desideologizar la cultura porque la cultura no tiene ideología».

Asimismo, el lunes en su intervención en la Comisión de Cultura, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de esta área, Borja Sémper, advirtió a Urtasun de que «un ministro de Cultura no debería ser un burócrata ideologizado, sino inspirar». «La cultura no es de izquierdas; los creados no son todos de izquierdas, los consumidores de cultura no somos todos de izquierdas. No se convierta en un activista político y comparta con el conjunto de los españoles una visión abierta, plural y moderna», espetó Sémper al colaborador de Yolanda Díaz.