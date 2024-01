El jefe de Memoria Democrática de Sánchez pide condecoraciones para los maquis

El secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, Fernando Martínez López, ha afirmado en una conferencia impartida en la Fundación Internacional Baltasar Garzón que todos los miembros de la Resistencia Francesa que lucharon en la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación nazi tienen la condecoración militar de La Legión de Honor. Por el contrario, el responsable de Memoria Democrática mantiene que en España no ocurre igual con los maquis, los guerrilleros que lucharon contra el franquismo en la España rural. Acabaron controlados por el Partido Comunista y fueron los responsables de la muerte de más de 1.000 personas, además de secuestros, expolios y sabotajes, especialmente en los pueblos de interior.

«Si ustedes se van a Francia, todos los que estuvieron en la Resistencia tienen la Legión de Honor y aquí, en este país, todavía hay gente que les llama bandoleros. Legión de Honor, allí. Bandoleros, aquí. Ahora los alumnos van a estudiar la resistencia y lo que supuso la resistencia. También van a estudiar todos los movimientos antifranquistas que luchaban por las libertades, por los derechos fundamentales y por los valores», relata el también alto cargo del PSOE.

Por otra parte, sostiene que la Guerra Civil española fue realmente una guerra internacional, a la que denomina «la Guerra de España». Aplaude que así será «explicada a los chavales» de la educación obligatoria, junto con la represión del franquismo y «la resistencia española», en referencia a los maquis.

«Rompemos algo que se venía diciendo hasta ahora en los libros de

Bachillerato. Veíais un tema de República y Guerra Civil, con lo cual,

subliminalmente, se decía que la Guerra Civil es consecuencia de la República. Pues miren ustedes, esto ha cambiado. Ahora hay un tema que es Segunda República, sobre el proceso de reforma, el proceso de modernización que supone, con sus luces y con sus sombras, y con todos los elementos de análisis riguroso científico-histórico, y después hay un siguiente tema que es Golpe de Estado, guerra y dictadura», comenta.

«Guerra de España»

El secretario de Estado mantiene que fue «un golpe estado», «no una cuestión de peleas de los bisabuelos, o de los abuelos, no». «Esto es que se levantan unos militares, apoyados por una parte de la población civil contra un régimen legalmente establecido, que era la Segunda República. Y eso aparece claramente cuando aparece Golpe de Estado. Los chavales lo van a estudiar como la Guerra de España y el carácter internacional que tiene. No le llamamos Guerra Civil», zanja.

Por su parte, el historiador Guillermo Rocafort, autor de varios libros sobre «el fraude de la memoria democrática», señala, en declaraciones a OKDIARIO, que es evidente que el secretario de Estado de Memoria Democrática «no está en sus cabales». «Los maquis luchaban por la implantación en España de un régimen comunista y porque, además, en la Guerra Civil española no luchó de forma directa ningún otro país distinto a España», agrega. No hubo naciones que se declararon en guerra. Sin embargo, según la tesis del alto cargo de Moncloa, «en todo caso debería denominarse Guerra Civil internacional, pues en ambos bandos lucharon ingleses, irlandeses, rusos, alemanes, italianos, estadounidenses y de otras múltiples naciones, pero no sus naciones de origen».

Por otra parte, el mencionado historiador destaca que es un error «elevar a los altares democráticos a los maquis, pues se dedicaron a aplicar sistemáticamente el terror en las zonas más despobladas y recónditas de España, cometiendo crímenes y abusos horrendos contra la población civil, y bajo una ideología comunista para nada democrática, tal y como la entenderíamos hoy en día». Tacha de «disparate» solicitar condecoraciones militares para los maquis pues «éstas se dan tras unos expedientes donde se debe acreditar el heroísmo y otras virtudes militares, circunstancias que no se darían en este caso, sino todo lo contrario».

Propuesta de Podemos

El secretario de Estado sigue los pasos de Podemos que ya pidió en una iniciativa parlamentaria promover honores para los maquis como «luchadores por la libertad». Reclamaron a las autoridades militares un «reconocimiento de forma eficaz y con plenos efectos jurídicos de la condición de resistentes armados del Ejército de la Segunda República».

El partido de Pablo Iglesias obligaba a las autoridades militares a que expidan un certificado oficial del Estado español «en el que se reconozca la condición de resistente armado de la persona en cuyo honor se expida, reconociendo su lucha por los valores democráticos y su lealtad a la Constitución democrática de la Segunda República, cuya vigencia se vio coartada por el alzamiento armado militar encabezado por el General Francisco Franco Bahamonde y el subsiguiente régimen dictatorial modelado sobre los principios de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX. Los detentadores de este certificado tendrán el tratamiento de demócratas que lucharon por la libertad».