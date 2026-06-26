¿Es el Max Cady de Bardem inocente? El juego inmersivo que recrea la serie ‘Cape Fear’ en Madrid

¿Es Max Cady culpable o no? En Cape Fear (Apple TV), Nick Antosca ofrece una actualización del thriller que ha sido revisado varias veces, El cabo del miedo, pero en esta ocasión puede que el personaje interpretado por Javier Bardem sea inocente. O no.

El cabo del miedo es una adaptación de Los verdugos, la novela de John D. MacDonald publicada en 1957. La primera versión cinematográfica se estrenó en 1962, con Gregory Peck y Robert Mitchum, dirigida por J. Lee Thompson. En 1991, Martin Scorsese recogió la historia con Nick Nolte y Robert De Niro. No menos reseñable fue la parodia de Los Simpson protagonizada por el actor secundario Bob (el capítulo Cape Feare), en 1993.

Mitchum y De Niro interpretaron a un condenado por asesinato y violación, mientras que a Bardem le han quitado el último delito de encima. Y, aunque la serie de Apple TV permite al espectador percibir el mal en todo momento, la duda siempre está en el aire: ¿Fue Max Cady injustamente encarcelado? En 2026, Antosca ha logrado revitalizar a uno de los personajes más temidos de la historia del cine, independientemente de cuál sea la respuesta final.

Hasta 2026, Max Cady era un asesino obsesionado con vengarse de su abogado, al que responsabiliza de su condena. Ahora, se le da el beneficio de la duda, aunque amenace con destrozar la vida de su abogada (ahora mujer, Amy Adams) y el marido de ésta (Patrick Wilson) que es, precisamente, el fiscal que llevó el caso, con el que se casó tras el juicio. Además, no se trata de una pareja de santos, también tienen sus propios pecados. Este matiz sirve, igualmente, para dar un giro nuevo a la historia y reforzar la incertidumbre.

La serie crea una atmósfera inquietante y sombría que es casi una extensión del personaje de Bardem para que su aura esté siempre presente en la paranoia que se respira, aparezca o no en escena con su aterradora mirada en primer plano. Hasta los giros de cámara, con una velocidad medida, sirven para generar tensión. Aunque si hay algo que infunde miedo de verdad, es el actor español, con cada gesto o movimiento.

Cape Fear conserva la banda sonora de Elmer Bernstein del filme de Scorsese, versión a su vez del tema de Bernard Herrmann en la película de 1962. La serie no intenta ocultar al nuevo público que descubra ahora la historia que se trata de un remake, aunque juegue con la duda sobre la inocencia de Max Cady. El resultado, en conjunto, es una serie elegante, con la producción ejecutiva de Scorsese y Steven Spielberg (quien también fue productor en 1991).

Encuentro con el Max Cady de Bardem

La inocencia del Max Cady de Bardem también se ha puesto a juicio del público de manera directa, permitiendo un encuentro directo con el personaje en una recreación en el centro de Madrid, con Cape Fear: Pop Up Experience. La experiencia inmersiva se ha concebido como un viaje a través del mundo del personaje, con escenarios como la Tarwater State Prison o la escena que aparece en la serie, en la que una mujer se suicida tras dejar una carta escrita en la que confiesa ser autora de los crímenes por los que Max Cady ha cumplido condena.

A través de esa escena, recreada en una sala oscura a la que se accede con gafas de visión nocturna, el espectador puede analizar de primera mano todos los detalles y pistas que permiten saber si Max Cady es inocente o culpable, algo que hay que decidir al final de la experiencia pensada para los seguidores de Cape Fear o para los amantes de los juegos de escena del crimen. Una extensión de la serie que ofrece, con ella, otro plan más de ocio dentro del universo de Max Cady, que se dirige incluso de viva voz al público, a través de elementos como los teléfonos de la prisión. Para saber si se ha acertado o no con la respuesta, hay que continuar con los capítulos de Cape Fear.