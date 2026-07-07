Dabiz Muñoz estrena restaurantes en Ibiza y Formentera: estos son los platos imprescindibles de su carta

Dabiz Muñoz ha conquistado todos los logros a los que se ha enfrentado. Desde sus sedes en Madrid, se ha convertido en el mejor chef del mundo en numerosas ocasiones; su restaurante DiverXO posee tres estrellas Michelin y está en lo más alto de los rankings internacionales. Pero, además, democratizó la alta cocina callejera asiática con su concepto más informal en StreetXO. Como Madrid ya era un territorio que el chef conocía de sobra, este verano ha decidido salir de su zona de confort y conquistar las cocinas de las Islas Baleares con dos nuevas aperturas. Por si estás de paso por las islas y quieres saber qué pedir en las sedes de Dabiz Muñoz, te decimos cuáles son los platos estrella de cada uno de sus restaurantes.

Tendrás que estar de paso en Ibiza y Formentera, eso sí, porque las aperturas estrellas que el madrileño ha protagonizado este verano han tenido como escenario estos dos paraísos mediterráneos. Encontramos, por un lado, StreetXO Ibiza, situado en el nodo gastronómico ibicenco, en Ibiza Gallery, a unos pasos de The Unexpected Ibiza Hotel.

En este mismo hotel tiene unos vecinos de categoría, ya que aquí también han llevado sus cocinas chefs nacionales e internacionales, de la altura de Paco Roncero, Dani García y Gordon Ramsay; y aquí su carta no falla. El local cuenta con dos plantas donde se aprecia el espacio gastronómico y un área dedicado a la coctelería de su propuesta, ubicada en el cocktail bar denominado Aish. Luego está también el inconfundible Food Bar, donde no puede faltar la barra roja en la que desfilan clásicos de la cocina Muñoz.

No contento con este estreno estelar, para el que ya es todo un reto encontrar hueco, Dabiz Muñoz ha comenzado de forma simultánea un proyecto en la isla vecina de Formentera. En el histórico y renovado espacio de Ses Roques, en la zona de Sant Ferran. Fusionará gastronomía, música y espectáculo, con elaboraciones exclusivas pensadas para el público local. Encontramos platos reconocibles, propuestas isleñas y un distintivo toque canalla que caracteriza la cocina del chef; y aquí nuestras recomendaciones.

‘Gyoza Sando Burger’

«Llegamos a Formentera con una burger inédita, muy loca», anunciaba el propio chef por sus redes sociales. El hecho de que toda la carta que va a presentar en Ses Roques sea algo novedoso hace que cada elaboración que muestra a través de sus redes sociales tenga un carácter inédito. En este caso, la hamburguesa incluye carne de vaca vieja, pan brioche, mantequilla tostada y queso chédar fundido, todo ello con el alma de la gyoza en mayonesa coronando la elaboración.

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‘Formentera Sando Burguer’

El segundo de los tres burguer drops de Ses Roques es la Formentera Sando Burguer, una propuesta que conviene guardarse porque rinde homenaje a la isla, sin perder la identidad del chef. La base es la misma que la anterior, sólo que adquiere sabores locales a través de su mayonesa de sobrasada, cubierta por una nube de queso parmesano y salsa barbacoa de crema agria.

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‘Txuleta Sando Burguer’

La tercera propuesta es la Txuleta Sando Burguer. En esta opción, la base de carne de vaca vieja, pan brioche, mantequilla tostada y queso chédar fundido se corona con grasa de chuleta a la brasa y salsa spicy de miso ahumada. Puro sabor a brasa con la untuosidad de la grasa coronando una de las propuestas estrella de la temporada.

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‘Croqueta de la Pedroche’

En Ibiza sí que podrás encontrar platos reconocibles en la propuesta, como las croquetas niguiri de la Pedroche. Un bocado explosivo que fusiona el clásico nigiri japonés con la tradicional croqueta española, sorprendiendo al paladar con la cremosidad de la bechamel y la explosión del kimchi.

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‘Curry Azteca de Carrillera’

Este clásico acaba de evolucionar para presentar un nuevo nivel de hedonismo dentro de la carta del restaurante. Quienes hayan disfrutado de esta elaboración en Madrid podrán probar su mejor versión en esta nueva temporada en Ibiza. Un plato que crea un puente entre Tailandia y México con epazote y jalapeños, totopos fritos, crema agria de pico de gallo y shimeji a la brasa.

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‘Sashimi de Pez Limón’

No hay nada más icónico de la casa StreetXO que sus referencias a la cocina japonesa. En este caso, una de las imágenes que ha compartido la cuenta oficial de StreetXO Ibiza es de uno de los cocineros preparando el sashimi de pez limón con maracuyá y ají mirasol. Perfecto para dar ese empuje cítrico a la comida y que no puede faltar en la carta.