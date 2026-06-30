El lujo en alta mar de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: así es el yate del Mediterráneo donde dormir cuesta más de 1.000 euros por noche

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han elegido una de las experiencias de viaje más exclusivas para dar la bienvenida al verano: una travesía por el Mediterráneo a bordo de The Ritz-Carlton Yacht Collection, una propuesta que combina el lujo de un yate privado con los servicios de un hotel cinco estrellas. La pareja, que está a pocos días de celebrar su tercer aniversario de boda, ha compartido algunas imágenes de esta escapada en alta mar. En ellas se pueden ver momentos de complicidad, paisajes del Mediterráneo y detalles del espectacular barco en el que han navegado. Aunque no han confirmado todos los destinos del recorrido, algunas fotografías apuntan a que Croacia habría formado parte de la ruta.

Este viaje llega después de otras escapadas recientes de la pareja, como Ibiza y Taormina, en Sicilia, donde disfrutaron de la gastronomía, la cultura y algunos de los rincones más especiales del Mediterráneo. Una forma de comenzar el verano marcada por el descanso, los viajes de lujo y la celebración de una fecha muy importante para ellos.

Pero más allá de las imágenes de Tamara e Íñigo, el gran protagonista de esta aventura es el Ilma, uno de los yates más exclusivos de The Ritz-Carlton Yacht Collection. La embarcación está diseñada para ofrecer una experiencia completamente diferente a la de un crucero tradicional, con un ambiente más privado, menos pasajeros y una atención mucho más personalizada.

El barco cuenta con suites de lujo con vistas al mar, terrazas privadas, restaurantes de alta gastronomía, piscina, spa y gimnasio, creando una experiencia similar a la de alojarse en un resort cinco estrellas, pero con la posibilidad de descubrir diferentes destinos mientras se navega por el Mediterráneo.

Uno de los aspectos más destacados del Ilma es su diseño. La compañía ha apostado por crear espacios exclusivos con la colaboración de grandes nombres del mundo de la moda y el interiorismo. Entre ellos destaca la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, que ha aportado su estilo característico a algunas zonas exteriores del barco, especialmente en áreas como la piscina y la terraza de observación.

En cuanto al precio, esta experiencia está al alcance de un público muy reducido. Una estancia en el Ilma puede comenzar aproximadamente desde los 7.000 a 8.000 euros por persona para una ruta de varios días, aunque el importe final depende de la fecha, el itinerario y la suite elegida. Esto supone alrededor de 1.000 euros por persona y noche en las categorías más básicas. Para quienes buscan una experiencia todavía más exclusiva, las suites superiores pueden elevar mucho más el presupuesto. Algunas categorías pueden superar los 20.000 euros por persona, especialmente en temporadas de alta demanda o en alojamientos con más espacio, terraza privada y servicios adicionales.

Así, una pareja que quiera disfrutar de una experiencia similar a la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva podría enfrentarse fácilmente a un coste de entre 15.000 y 40.000 euros en total, dependiendo de la duración del viaje, el tipo de suite y los extras añadidos. El precio incluye alojamiento, gastronomía a bordo, bebidas seleccionadas, entretenimiento y diferentes servicios del barco, aunque algunos tratamientos del spa, excursiones privadas o experiencias especiales pueden incrementar todavía más la factura.