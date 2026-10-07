Cerrada al tráfico por un socavón la avenida Gabriel Alomar de Palma en sentido Paseo Marítimo

Dos de los carriles en sentido Paseo Marítimo de la avenida Gabriel Alomar de Palma han sido cortados al tráfico por la aparición de un socavón en la calzada a la altura del cuartel militar. La incidencia se ha producido a raíz de una avería en una tubería de agua potable situada por debajo de la acera a la altura del número 16 de la avenida.

La avería se detectó poco después de las 22.00 horas del martes y los operarios de Emaya han estado trabajando desde entonces para repararla.

Sobre las 10.30 horas, el Ayuntamiento de Palma ha informado de que la avería ya ha sido reparada. Se han colocado dos placas de carga con el objetivo de reforzar la estructura y evitar que en el futuro puedan volver a producirse incidencias parecidas. La Policía Local ya ha avisado de que las obras pueden durar más allá del día de hoy, por lo que recomiendan a la ciudadanía planificar itinerarios.

El suministro de agua a los vecinos de la zona, pese a la importancia de la avería, prácticamente no se ha visto afectado y se encuentra ya completamente normalizado.

El socavón ha obligado a cortar la circulación en dos carriles de este tramo de las avenidas en dirección al Paseo Marítimo. Los operarios municipales, de acuerdo con el Consistorio, han «intensificado» su trabajo para que el tráfico pueda recobrar la normalidad «lo antes posible».

A raíz de esta incidencia, las líneas 25, 35, A1 (aeropuerto), 23, 19 y 31 circulan desviadas por calle Manacor, Joan Alcover, Joan Maragall y se ha habilitado una parada provisional en la parada 459 de Joan Maragall.

No es la primera vez que en avenidas se origina una incidencia de este estilo. En febrero de 2023 sucedió algo parecido, pero de mayor envergadura, en la Avenida de Comte de Sallent, en dirección Plaza España. Un enorme socavón de ocho metros de diámetro por la rotura de otra tubería que ocupa la acera central y tres carriles de circulación.