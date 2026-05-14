La fractura de una tubería provoca una gran fuga de agua y el caos circulatorio en los accesos a Palma

La fractura de una tubería en la rotonda flotante de La Vileta (Palma) ha provocado una gran fuga de agua, que ha caído hasta la Vía de Cintura y ha causado retenciones kilométricas, aunque desde las 18:45 horas el tráfico está normalizado.

El incidente, según han explicado fuentes de Emaya y de la Policía Local, ha ocurrido poco antes de las 16.00 horas de este jueves en una rotonda que da acceso a la denominada zona colegios de la capital balear y en hora, por tanto, punta por la salida de los escolares de clases en varios centros de enseñanza.

La fuga, de dimensiones considerables, ha inundado parte de la rotonda y de la calzada, llegando incluso a caer hasta la Vía de Cintura.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha provocado retenciones de hasta cinco kilómetros en la Vía de Cintura en sentido Andratx, desde Son Rapinya a Can Blau.

Todas las brigadas de Emaya que se encontraban de servicio se han desplazado hasta el lugar para tratar de localizar la avería y repararla lo antes posible.

Aunque por el momento se desconocen las causas exactas de la fuga, todo apunta a que se debe a la fractura de la conexión de la arteria de Ponent, que nutre de agua a la zona homónima de Palma.

Una dotación de la Policía Local está regulando el tráfico, que se ha visto afectado, y está previniendo los riesgos que supone la acumulación de agua. También han acudido efectivos de los Bomberos de Palma por si es necesaria su colaboración.

A raíz de las primeras inspecciones, los operarios de Emaya han localizado la avería en un tramo de tubería situado en un punto del Camino de la Vileta que hace esquina con el Camí de Son Moix.

La necesidad de reparar con la mayor celeridad posible el escape de agua ha obligado a Emaya a interrumpir provisionalmente el servicio de suministro de agua en algunos de los sectores de la zona: Son Cotoner, en una parte de la calle Salvador Dalí; Son Dameto, en la zona próxima a Policlínica Miramar, y Son Flor, en el área de Son Moix.

La previsión de Emaya es que el suministro de agua pueda quedar normalizado en el transcurso de la tarde de hoy jueves.