La rotura de una tubería inunda la calle Olmos de Palma en plena madrugada

La rotura de una tubería ha inundado en la madrugada de este miércoles la céntrica calle Olmos de Palma. El incidente ha ocurrido sobre las 05:45 horas a la altura del número 31 de dicha calle, según ha informado el Ayuntamiento de la capital balear, aunque no ha afectado al suministro de los vecinos.

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente los operarios de la empresa municipal de Emaya, que calculan que la avería esté arreglada esta misma tarde.

La calle actualmente se encuentra patas arriba, pero no ha sido cortada a los peatones, que pueden transitar con precaución bajo control de la Policía Local de Palma.

Y es que los técnicos de Emaya han abierto un socavón en la calzada para facilitar el acceso a la tubería dañada y repararla.