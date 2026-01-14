La fractura de una tubería de agua inunda varios garajes de Palma y obliga a cortar la calle Manacor

Jornada complicada la que vive este miércoles la calle Manacor de Palma. La fractura de una tubería de agua ha afectado a un total de ocho edificios y ha obligado a la Policía Local ha cortado al tráfico el acceso al centro de la capital balear desde la rotonda de Can Blau.

La avería se ha producido alrededor de las 04:10 horas de la madrugada, momento en que gran cantidad de agua ha inundado la calzada y varios garajes donde había aparcados los vehículos de muchos vecinos de la zona.

Actualmente, sólo dos de los cuatro carriles de la carretera de Manacor, a la altura del número 140, están habilitados para el tráfico rodado. En concreto, la avería se ha producido en la rotonda de Can Blau, que es la intersección de la Vía de Cintura y la carretera de Manacor (Ma-20 y Ma-15, respectivamente).

Según ha informado la Policía Local, de los ocho edificios afectado por la rotura de la tubería, cuatro disponen de aljibe, por lo que son autosuficientes en cuanto al suministro. Se espera que la avería esté resuelta a primera hora de la tarde.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Palma, técnicos de Emaya trabajan en la zona para reestablecer la normalidad. Además, efectivos de Tráfico y de la Policía Local de Palma han actuado para dirigir la circulación debido a la elevada afluencia de vehículos que se produce en esta área a primera hora de la mañana.