Brutal pelea en plena calle en Palma: bofetadas, forcejeos y tirones ante la atenta mirada de los vecinos

La tranquilidad de la ciudad de Palma se ha visto truncada nuevamente tras registrarse un nuevo y tenso altercado en la vía pública a plena luz del día. En esta ocasión, el escenario de los hechos ha sido la conocida plaza Madrid, donde dos mujeres y un hombre han protagonizado un violento enfrentamiento que ha sembrado la estupefacción entre los ciudadanos que transitaban por la zona en ese momento.

El incidente se desarrolló a escasos metros de la terraza de un establecimiento hostelero. Por causas que aún se desconocen y están por esclarecer, los tres implicados se enzarzaron en una disputa que se prolongó durante varios minutos.

Tal y como se puede observar en las imágenes a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la escena incluyó un constante intercambio de bofetones, fuertes forcejeos y violentos tirones de ropa, convirtiendo la plaza en un auténtico foco de tensión.

Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, numerosos vecinos de la zona y transeúntes no tardaron en congregarse alrededor de la escena. Los testigos presenciales contemplaban la disputa con una mezcla de sorpresa e incredulidad, asombrados por la violencia de las imágenes.

En la grabación se aprecia con claridad cómo una de las mujeres implicadas, completamente fuera de sí y mostrando una actitud de enorme alteración, la emprende a golpes contra el varón, propinándole varios bofetones mientras el hombre se encuentra sentado. Ante la escalada de la agresión, el individuo intenta contenerla por la fuerza y retenerla en un banco de la plaza, en un esfuerzo por frenar la agresión y evitar que las consecuencias del altercado pasaran a mayores y las consecuencias fueran a más.

A pesar de sus intentos, la contienda continuó con constantes tirones y un fuerte forcejeo físico entre los tres involucrados antes de que se calmara la situación.