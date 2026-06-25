Batalla campal en un parque de Palma: jóvenes paraguayos se lían a palos frente a niños y ancianos

El ‘parque Wifi’, situado en el barrio palmesano de Nou Llevant, está considerado uno de los puntos más conflictivos de la capital balear. Las peleas, los botellones y los robos siempre han estado a la orden del día y el último suceso que evidencia la inseguridad que hay en esta zona ha sido una auténtica batalla campal entre jóvenes paraguayos.

Algunos de ellos sin camiseta y frente a numerosos vecinos y menores, los implicados se lían a puñetazos, patadas y golpes de todo tipo a plena luz día. Algunos testigos aseguran a este periódico que varios jóvenes llevaban armas blancas, aunque se desconoce si hicieron uso de ellas.

La reyerta causó momentos de tensión entre los vecinos que paseaban por el parque, desde niños pequeños hasta personas mayores que paseaban al perro. En el vídeo que ofrece OKBALEARES se puede escuchar como los testigos de los hechos se instan entre ellos a llamar a la Policía para que ponga fin a la trifulca.

Son los propios residentes del barrio de Nou Llevant los que claman contra la inseguridad que se vive en el lugar. «Esto pasa cada fin de semana en este parque», asegura totalmente indignado un vecino.

De hecho, llevan desde hace años luchando y denunciando esta situación, que se esperaban que llegara a su fin con la mejora del parque y el vallado perimetral del recinto en julio del año 2022. Sin embargo, cuatro años después de dichas obras, en las que se incluyeron mesas de ping pong, un skatepark o una instalación de calistenia, los problemas de seguridad ciudadana no han desaparecido.

Cabe recordar que una de las principales reivindicaciones vecinales para acabar con la inseguridad en esta zona de la ciudad es más presencia de policías, ya que consideran que el parque es uno de los lugares más problemáticos de Palma junto con el Parque de las Estaciones.