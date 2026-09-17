Rechazo masivo de Baleares al plan de Óscar Puente para meter 50 millones de pasajeros en los aeropuertos de las islas

El Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (denominado como DORA III) ha puesto de acuerdo en su rechazo a la mayoría de partidos presentes en el Parlament, mientras que el PSIB lo ha justificado en que el Govern «no ha enviado mensajes contra la masificación turística».

De este modo, Unidas Podemos (UP), Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PP se han posicionado en contra de este documento aprobado este martes en el Consejo de Ministros, en el que se prevé una inversión de 1.030 millones de euros en los aeropuertos baleares y que las instalaciones ronden los 50 millones de pasajeros para 2031.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha criticado que el Gobierno central vaya contra el «sinfín de medidas del Govern por la contención» del Ejecutivo autonómico y vea los aeropuertos de las islas como «cajas registradoras».

En ese sentido, ha recalcado que «ya no sorprende tanto» este tipo de propuestas por parte un Gobierno que es propietario del 50% de Aena y se dedica a ampliar los aeropuertos para que lleguen más turistas a Baleares. Al hilo de esta cuestión, ha recordado la oposición del PSIB y el intento de veto posterior del Gobierno central a la ley de cogestión aeroportuaria.

En la misma línea ha ido el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha mostrado su «firme oposición» porque la inversión se dirija a «maximizar la capacidad recaudatoria» de una empresa como Aena que «actúa contra los intereses de los baleares».

El ecosoberanista ha reprobado que la capacidad inversora del Estado en Baleares se centre en los aeropuertos y que esta aportación «no sea para mejorar las instalaciones» para hacerlas «más cómodas y accesibles» para los residentes y sus trabajadores.

Asimismo, ha remarcado que a Aena solo le importa «sacar el máximo beneficio» de los aeropuertos de Baleares para «compensar las instalaciones deficitarias» y «repartir dividendos» entre los accionistas.

Apesteguia ha culpabilizado de la situación a la privatización de Aena iniciada por el PP y que el PSOE no habría revertido, por lo que ha señalado el «falso discurso» de los socialistas contra la masifiación turística. Por estos motivos, ha adelantado que Més per Mallorca hará «lo que esté a su alcance» para detener este plan.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha apuntado que acusado al Gobierno central de estar «desconectado» de la problemática de Baleares y ha mostrado su oposición «frontal» ante lo que ha tildado como una «carrera loca» hacia el «crecimiento infinito» que encamina a Baleares al «colapso».

Desde su punto de vista, la gestión que han hecho de Aena los diferentes gobiernos de PP y PSOE deja «totalmente vendidos» a los baleares porque «en Madrid se creen que más turistas es bueno para Baleares».

Igualmente, el parlamentario de UP, José María García, ha calificado el DORA III como «un paso atrás» y una «desgracia», ya que las obras en el aeropuerto de Menorca no incluyen una torre de control, pese a que la actual es «la más antigua» que está en funcionamiento.

Sobre esta instalación, ha adelantado que se presentará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que se construya una nueva, ya que la actual tiene «goteras» y ha habido «desprendimientos» que habrían ocasionado accidentes laborales.

La representante de Vox, Manuela Cañadas, no ha dejado clara la postura de su partido respecto al documento pero sí ha criticado la «incoherencia» del PSOE que hace inversiones en los aeropuertos para «llenar las islas con millones de turistas», mientras el PSIB va a las manifestaciones contra la masificación.

«Estimaciones» en base a las dinámicas

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha señalado el DORA III es una «estimación» de Aena en base a las dinámicas económicas y legislativas existentes, por lo que ha alegado que al gestor aeroportuario «no hay nada» que le haga pensar en una bajada del tráfico de turistas en Baleares.

El parlamentario ha asegurado que «ninguna medida» del Govern ha sido «efectiva» y ha mencionado el Pacto por la Sostenibilidad, que «no se sabe cómo acabó»; que no se haya aprobado un incremento del ITS, que «no se combata la oferta ilegal», que el Consell de Mallorca haga un «esfuerzo» por abrir nuevas rutas aéreas o que no se impida la compra de segundas residencias.

Por este motivo, ha interpelado al Govern para saber si está dispuesto a «hacer fracasar» las previsiones de Aena, para ello ha planteado que habría que tomar «ciertas decisiones» para luchar contra la saturación turística.

Preguntado por esta cuestión, Sagreras ha recriminado los «malabarismos dialécticos» de Pons y ha aseverado que, si la teoría de que Aena actúa en base a sus estimaciones fuera cierta, se tendrían que haber ampliado los aeropuertos en anteriores legislaturas cuando el número de turistas «aumentó exponencialmente», por lo que entiende que esta propuesta va «contra las políticas de contención del PP».