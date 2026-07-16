Rafa Nadal: «La mentalidad de la gente ha cambiado mucho, antes se intentaba ahorrar para comprar un coche o una casa y ahora se invierte en viajar»

Rafael Nadal se mantiene activo en su día a día después de la retirada con su academia y también su faceta como empresario. De hecho, el ex tenista balear ha abierto recientemente su cuarto hotel bajo la marca Zel, esta vez en Fuerteventura, y ha aprovechado la inauguración para repasar en una entrevista cómo ha evolucionado su forma de entender el negocio hotelero tras colgar la raqueta en noviembre de 2024.

El de Manacor, que pasó buena parte de sus 23 años de carrera profesional viviendo en hoteles de todo el mundo, asegura que montar su propia cadena hotelera fue una consecuencia casi natural de ese estilo de vida. «Eso es lo que hice durante la mitad de mi vida y sé qué es lo que más me gusta», explica a la cadena CNBC. Uno de los puntos más llamativos de la charla con la periodista Tania Bryer es la lectura que hace el extenista sobre los nuevos hábitos de consumo de la población.

Según Rafa Nadal, cada vez son menos los que ahorran con el objetivo clásico de comprarse un coche o una vivienda. En su lugar, gran parte del dinero se destina hoy a experiencias y a viajar, una tendencia que se aceleró con la pandemia y que ha sido determinante a la hora de apostar por el sector hotelero. «La mentalidad de la gente ha cambiado mucho. Antes se intentaba ahorrar para comprar un coche o una casa. Ahora la gente valora mucho las experiencias e invierte mucho en viajar y conocer lugares diferentes», dice.

Nadal y sus inversiones hoteleras

También reconoce que ser de Mallorca ha influido en esa apuesta empresarial. «Es un negocio que me gusta. Nuestra economía principal viene del turismo. He crecido con ese ADN y disfruto explorando este nuevo proyecto». Y habla sobre su alianza con Meliá: «Tener a Meliá a mi lado me hace sentir cómodo. Somos del mismo lugar, de Mallorca, y son personas en las que confío mucho. Además, para mí es una oportunidad de aprender porque llevan toda la vida en este negocio y son una compañía muy exitosa».

La idea de crear ZEL nació de una conversación con Gabriel Escarrer que Nadal recuerda así: «Fuimos a comer a la academia y empezamos a escribir en una servilleta las cosas que nos gustaban de los hoteles, las que no nos gustaban tanto y cuál sería para nosotros el hotel ideal. Los dos amamos el estilo de vida mediterráneo y la cultura mediterránea porque hemos nacido allí. Desde el principio compartimos la visión de llevar esa experiencia mediterránea por todo el mundo».

La gestión de sus negocios hoteleros y su academia también tienen mucho que ver con su familia, pues Nadal considera que rodearse de gente de su entorno más cercano tiene muchas ventajas: «Somos de Mallorca, de un pueblo, y nuestra relación siempre ha sido muy cercana. Nos vemos todos los días. Nos gusta vivir en Mallorca y compartir el tiempo con la gente que queremos».