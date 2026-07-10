Las altas temperaturas dan paso a un ligero descenso en la provincia, con máximas que alcanzan los 38 grados en zonas interiores. El cielo permanecerá poco nuboso y el viento soplará de forma variable, ocasionalmente moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 10 de julio

Barcelona: cielo despejado y calidez intensa

El sol se despereza lentamente en Barcelona, anticipando una jornada donde el cielo se mantendrá despejado y radiante. Con temperaturas que alcanzarán los 33 grados, la calidez se sentirá desde la madrugada, cuando se registren ya 25 grados. El viento soplará suavemente desde el este a unos 15 km/h, aportando un alivio a la calidez habitual de esta época. Sin embargo, la humedad comenzará a aumentar, creando un ambiente un tanto pesado a partir de la tarde, cuando la sensación térmica podría alcanzar los 38 grados.

A medida que avance el día, la luz solar brillará intensamente, ya que hoy disfrutaremos de aproximadamente 15 horas de claridad. En cambio, la noche se presentará tranquila y placentera, con temperaturas que descenderán a los 26 grados. Sin rastro de lluvia en el horizonte, se podrá disfrutar de una velada al aire libre sin preocupaciones. Así que preparen los planes, el tiempo acompañará con su mejor rostro durante toda la jornada.

L’ Hospitalet de Llobregat: jornada cambiante con viento fuerte

El aire fresco y revuelto da la bienvenida a una jornada que promete ser intensa y cambiante en L’ Hospitalet de Llobregat. A medida que asoma el sol, el cielo se cubre de nubes que anticipan un día de inestabilidad, con vientos fuertes que barrerán la ciudad. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre 25 y 33 grados, pero a medida que avanza la tarde, el viento soplará a 20 km/h, trayendo consigo una sensación térmica que alcanzará los 37 grados.

Mañana y tarde presentan un contraste notable; mientras que por la mañana el tiempo se mantendrá relativamente cálido, por la tarde se prevén rachas de viento que superarán los 30 km/h y alta humedad, lo que puede hacer que el día se sienta agobiante. Con una probabilidad de lluvia nula, este será un buen momento para salir, pero no olvide llevar algo de abrigo para la noche, ya que la temperatura mínima descenderá hasta los 24 grados.

Cielo despejado y ambiente caluroso en Badalona

El amanecer en Badalona nos regala un hermoso día con un cielo mayormente despejado y temperaturas suaves que rondan los 25 grados por la mañana. Con una mínima de 24°C y una máxima que alcanzará los 34°C, la jornada se presenta calurosa. La sensación térmica, sin embargo, podría llegar hasta los 39°C, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado debido a la alta humedad, que oscilará entre el 40% y el 90%.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, sin probabilidad de lluvia y el viento soplará de forma constante a 20 km/h, aunque con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. Los badalones disfrutarán de aproximadamente 15 horas de luz, con el sol saliendo a las 06:26 y poniéndose a las 21:25. Además, esta será una buena ocasión para disfrutar del aire libre, ya que el tiempo se presenta ideal para actividades al sol.

Cielos despejados y brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable con cielos mayormente despejados a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 37 grados y se espera una brisa suave que puede aportar algo de frescor, pero sin riesgo de lluvia en las horas tanto de la mañana como de la tarde.

El ambiente será propicio para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en tranquilidad, ideal para aprovechar al máximo esta agradable jornada.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en el Prelitoral de Barcelona con riesgo moderado. Temperatura máxima: 36 ºC.