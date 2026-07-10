Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía según AEMET

Cielos mayormente despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz el 10 de julio de 2026, aunque se podrán observar nubes bajas en la vertiente atlántica durante la mañana. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, mientras que los vientos serán generalmente flojos de componente oeste, aumentando su intensidad en el litoral mediterráneo, donde se prevén rachas moderadas a fuertes.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de julio

Cielo despejado y calor agradable en Sevilla

El cielo se despereza lento sobre Sevilla, anunciando una jornada tranquila, sin riesgo de lluvia. Desde las primeras horas de la madrugada, la temperatura rondará los 19 grados, ofreciendo un despertar fresco. Con un viento suave soplando del sur a una media de 15 km/h, la sensación térmica alcanzará su máxima de 33 grados al mediodía, cuando el sol, que se ha asomado tímido a las 07:12, brille en su esplendor. La humedad, aunque algo elevada, no será lo suficiente para hacer el ambiente pesado.

Ya por la tarde, el calor se afianza con temperaturas que superan los 31 grados, mientras el viento cobra fuerza, con ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h. La noche, que dará la bienvenida tras un hermoso ocaso a las 21:46, mantendrá temperaturas agradables cerca de los 19 grados. Se espera una velada dulce y apacible, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas sevillanas.

CÃ³rdoba: cielo nublado con viento fuerte

Las primeras luces del día en Córdoba traen una atmósfera vibrante, con el bullicio matutino que se verá interrumpido por una inminente inestabilidad. Esta jornada comenzará con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que irán de los 16 grados en la mañana hasta un ascenso a 38 durante el día, aunque no sin algunas sorpresas en el camino.

A medida que avance la jornada, se espera un notable contraste: la calma inicial dará paso a fuertes vientos de hasta 35 km/h y la posibilidad de lluvias que podrían ser intensas. La sensación térmica podría marcar picos críticos, así que es aconsejable salir preparado, preferiblemente con paraguas y ropa adecuada para un día cambiante.

En Huelva, condiciones estables y ambiente agradable

El tiempo en Huelva se presenta estable, con temperaturas que variarán entre los 17 y 28 grados. Aunque el cielo estará ligeramente nublado, no se prevén lluvias ni cambios significativos, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila con una brisa suave de hasta 10 km/h.

La atmósfera invita a aprovechar el día, ya sea para pasear por la costa o realizar actividades al aire libre. Con un ambiente amable y fresco, es una excelente oportunidad para disfrutar del entorno y de la buena compañía.

Ambiente cálido y mayormente despejado en CÃ¡diz

El amanecer en Cádiz se presenta cálido, con temperaturas rondando los 22 grados y un cielo mayoritariamente despejado. A medida que avanza la mañana, el ambiente se mantendrá agradable y las temperaturas alcanzarán un máximo de 26 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 25. La humedad será moderada, oscilando entre el 55% y el 80%, aportando un ligero peso al ambiente.

Por la tarde, el tiempo continuará estable, sin probabilidad de lluvia y el cielo seguirá mayoritariamente despejado. No obstante, se prevén ráfagas de viento de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica baje un poco. Con un total de más de 14 horas de luz, será una jornada perfecta para disfrutar del entorno gaditano.

JaÃ©n: día soleado y cálido con brisa ligera

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La temperatura mínima ronda los 21 grados, creando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga excelente, con una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados por la tarde, ofreciendo una sensación térmica cálida.

Para disfrutar plenamente de este hermoso día, es recomendable vestir ropa ligera y llevar consigo protección solar, ya que el sol brillará intensamente. Mantenerse hidratado será clave para enfrentar la calidez de la tarde.

Calor intenso y cielos despejados en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una jornada cálida en Málaga. La mañana comienza fresca con temperaturas alrededor de 23°C, pero a medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 37°C por la tarde, acompañada de un viento moderado del sur a 20 km/h.

Aunque el día se perfila mayormente soleado, se anticipa que las temperaturas altas de la tarde generen un ambiente caluroso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra. Con una baja probabilidad de lluvia en el horizonte, el clima se presentará estable, pero no olvides cuidar de los cambios en el cielo y la sensación térmica que podría llegar a los 36°C.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

En la ciudad de Granada, la mañana se presenta con cielos despejados y temperaturas que rondan los 19 grados, creando un ambiente agradable y templado. A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará los 34 grados, con un viento suave que aportará un ligero frescor, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Durante la tarde-noche, el cielo seguirá despejado y la sensación térmica reflejará un confort notable. Se recomienda vestir de manera ligera, aprovechando el sol que brillará sin interrupciones. No olvides mantenerte hidratado y disfrutar de la calidez de la jornada.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde soleada

El cielo de esta mañana se presenta despejado, invitando a los almerienses a disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que rondan los 26 grados. A medida que avance el día, la sensación térmica ascenderá hasta los 33 grados, culminando en una tarde soleada con un suave viento del sur que alcanzará los 30 km/h.

No se esperan lluvias en ninguna franja horaria, por lo que es un buen momento para salir y aprovechar el día. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, ya que la humedad relativa podría alcanzar un 85% en las horas más cálidas. La puesta del sol a las 21:30 cerrará un día cálido y agradable.