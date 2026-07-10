Estos auriculares de Lenovo tienen cancelación de ruido, 20 horas de batería y cuestan una miseria

Los Lenovo HD200 tienen sonido 4D, un comodísimo diseño de diadema, opción de conexión con o sin cable y un descuentazo del 65% en AliExpress.

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Lenovo HD200
Auriculares 01

Has decidido que ya es hora de hacerse con unos buenos auriculares sin cable, pero no quieres dejarte una fortuna. Por eso, deberías echar un vistazo a los Auriculares inalámbricos Lenovo HD200. Este headset, que tiene diseño de diadema más tradicional, ofrece 20 horas de autonomía, sonido 4D, funcionamiento con o sin cable y, lo mejor de todo, está rebajado a un precio de 19 €.

Si buscas unos auriculares sin cable que sean versátiles, cómodos y con buena autonomía, los tienes aquí mismo. Van genial para cualquier uso que quieras darles.

Por qué los recomendamos

  • Consiguen un sonido muy envolvente gracias a sus drivers de 40 mm.
  • Ofrecen cancelación activa de ruido que funciona de verdad sin que tengas que disparar el volumen.
  • Su batería aguanta hasta 20 horas y el Bluetooth 5.0 les da un alcance de hasta 10 metros.
  • Son comodísimos de llevar por sus almohadillas extrasuaves y son plegables, así que te los puedes llevar donde quieras.

Comprar en AliExpress por (55,84 €) 19,15 €

Auriculares inalámbricos Lenovo HD200

Lenovo HD200

Tendrán un diseño más tradicional, pero los Auriculares inalámbricos Lenovo HD200 son una auténtica caja de sorpresas. Primero porque resultan muy ligeros y cómodos cuando te los ponen, segundo porque se ajustan muy bien a la cabeza gracias a su diadema extensible, tercero por su enorme autonomía de 20 horas y, por último, porque suenan de maravilla. Los puedes usar con o sin cable, como prefieras, y te los puedes llevar a cualquier parte con su diseño plegable. Son justo lo que puedes esperar de una marca como Lenovo: versátiles, de calidad y con una relación cañidad/precio difícil de batir. Por eso nos han enamorado.

Y a ti también te enamorarán si te gusta escuchar música con buena calidad, o zambullirte de lleno en tus juegos favoritos. No decepcionan.

¿Tienen buenas valoraciones estos auriculares?

Pues sí que las tienen, principalmente por la calidad de su sonido y por la autonomía que tienen. Aquí puedes ver algunas reseñas que hemos extraído de AliExpress:

  • «Son estupendos. Se los he regalado a mi mujer y se escuchan muy bien. Pesan poco y son muy cómodos. Recomiendo 100%.»
  • «Excelente artículo. No aprieta en los oídos, ofrecen un sonido muy agradable y no se oye ruido del exterior. Lo recomiendo.»
  • «La verdad que son excelentes, la calidad de sonido es muy buena y el micrófono para llamadas es muy bueno también. Se conecta a Android y iOS sin problema, así que excelente.”

Comprar en AliExpress por (55,84 €) 19,15 €

Si los compras ahora, tendrás que esperar entre una semana y 10 días para recibirlos en casa, aunque sin gastos de envío. ¿Qué te parecen?

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