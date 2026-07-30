Ni cemento ni hormigón: la tendencia retro de los años 70 que regresa a los patios en 2026 por ser más elegante y funcional

Los patios traseros pavimentados están perdiendo terreno frente a una solución que se está volviendo común y que ya lo fue en la década de 1970: senderos de piedra, grava y pavimentos con juntas abiertas. Eso genera un aspecto más natural al jardín, además de que el agua se filtra mejor a través de la superficie, reduce la acumulación de calor y delimita mejor las zonas de descanso.

También combinan piedras, grava, bloques huecos y zonas de tierra o vegetación. Con este diseño, la superficie se mantiene firme solo donde es necesario, dejando el resto libre para materiales que favorecen el drenaje. Además, los adoquines están instalados con juntas abiertas, la grava estabilizada en zonas de tráfico, los bloques huecos están rellenos de hierba y las losas espaciadas colocadas sobre tierra o grava.

Es importante, ya que un suelo de hormigón absorbe la energía solar durante el día y libera parte de ese calor lentamente. En patios traseros sin árboles ni vegetación, la temperatura elevada puede reflejarse en las paredes, puertas y ventanas cercanas, lo que hace que las partes interiores sean más incómodas. Los pavimentos que son impermeables también impiden que el agua penetre directamente en el suelo.

Materiales más prácticos para zonas exteriores

La elección de materiales depende del uso de cada sección. Los garajes deben soportar el peso de los vehículos, mientras que los pasillos laterales, las áreas de descanso y los senderos del jardín pueden albergar materiales más ligeros. Un dato a tener en cuenta es tener preparado el terreno con las capas adecuadas. Colocar piedras directamente sobre suelo suelto puede provocar hundimientos, irregularidades y la formación de lodo tras fuertes lluvias.

Incluso los pavimentos que son permeables requieren de un mantenimiento. Las hojas y la tierra pueden obstruir las juntas, mientras que la grava tiende a esparcirse si no hay bordes de contención. Una base bien construida mantiene un camino estable y evita el desplazamiento de materiales.