El verano ha llegado y, con él, el calor sofocante. Estás buscando ventiladores, pero también te interesa la idea de poder purificar el aire que respiras, sobre todo de cara a la próxima primavera y tus alergias. Así que, ¿por qué no comprar algo que ofrezca ambas cosas? El Purificador Ventilador Dyson Cool PC2 te ofrece exactamente eso: un aire más limpio, con menos partículas finas, menos contaminantes y más frescor gracias a su doble uso. Además, ¡está rebajado 200 €!

Ideal para cualquier estancia y para cualquier tipo de hogar, es lo que te va a hacer más llevaderos no solo los próximos veranos, también las próximas primaveras.

¿Por qué lo recomendamos?

Retiene el 99,95% de partículas ultrafinas del aire y elimina el formaldehído, uno de los contaminantes más comunes del aire.

Elimina tanto gases como malos olores.

Tiene una oscilación de 350º, así que reparte muy bien el aire por toda la estancia.

Lo puedes programar y controlar desde el móvil con la app de MyDyson.

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Purificador Ventilador Dyson Cool PC2

Ya imaginarás cual es la gran diferencia del Purificador Ventilador Dyson Cool PC2 frente a otros purificadores: su ventilador integrado. Funciona de verdad y hace que sea especialmente recomendable para el dormitorio, el despacho, el salón o incluso la cocina. Este último caso es el que más nos llama la atención, ya que elimina malos olores y evita que, por ejemplo, al freír toda la casa huela a aceite. Y eso por no hablar de sus filtros HEPA y K-Carbon, que reducen contaminantes y partículas del aire, evitando problemas sobre todo a personas con alergias o asma. Limpia de verdad el aire que respiras, y se nota desde el primer uso. Además, lo puedes programar con el móvil fácilmente.

Lo recomendamos especialmente a personas con dificultades respiratorias o alergias, pero en realidad va genial en cualquier hogar tanto por cómo limpia el ambiente como por cómo refresca con su ventilador sin aspas. Es un acierto seguro.

¿Qué opiniones hay de este purificador/ventilador?

Las opiniones de este purificador ventilador de Dyson son muy positivas porque, además de silencioso, se nota mucho su efecto en cuanto se arranca. Aquí te dejamos algunas reseñas de usuarios para que puedas ojearlas:

«Funciona a la perfección; no me arrepiento en absoluto de la compra. Es fácil de usar.»

«Compré este ventilador después de probar varios, ¡pero es realmente excelente! ¡Se nota la diferencia incluso en la velocidad más baja! Muy silencioso. Muy fácil de usar.»

«Una compra excelente. El aparato es eficiente; se nota la diferencia en el aire cuando está funcionando.»

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