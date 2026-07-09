¿Buscando un conjunto para disfrutar de las noches al fresco en tu jardín, tu terraza o tu patio? IKEA tiene justo lo que necesitas. El Conjunto de mesa, sillas y banco Nammaro ofrece espacio para cuatro personas, está hecho en acacia maciza, tiene un diseño que encaja con cualquier espacio y, además, su precio está rebajado para miembros de IKEA Family (te registras en segundos).

Un conjunto pensado para quedadas con amigos o en familia, o también para disfrutar de una tranquila noche con tu pareja. Aprovecha cualquier rincón como ningún otro.

Por qué lo recomendamos

Está hecho en acacia maciza, una madera muy robusta que aguanta lo que le echen.

Trae cojines para las sillas y el banco, con funda lavable.

La mesa mide 140 cm de largo, espacio de sobra para cuatro personas.

El banco mide 120 cm, cumple muy bien para dos personas.

Comprar en IKEA por ( 350 € ) 297,50 €

Conjunto de mesa, sillas y banco Nammaro

Lo que más nos ha llamado la atención del Conjunto de mesa, sillas y banco Nammaro es cómo fusiona funcionalidad con carácter. Está hecho en acacia maciza de color marrón claro que aporta un toque da calidez a cualquier espacio y su diseño es la mar de sencillo, por lo que encaja en cualquier parte. Si nos centramos en lo práctico, la mesa mide 140 x 75 cm, ideal para cuatro personas; las sillas tienen un fondo de 62 cm, lo que las hace bastante cómodas; y el banco mide 120 cm de ancho, suficiente para que dos personas se sienten cómodamente. En definitiva, está orientado a que cuatro personas puedan compartir velada tranquilamente, y además su diseño es muy duradero y tan fácil de mantener que solo necesita un paño húmedo. Así de simple.

Si tienes un jardín, una terraza o un patio, es casi compra obligatoria. Si no, también puedes usarlo en tu salón o en una salita. Encaja tanto con exterior como con interior.

¿Qué opinan los usuarios de este conjunto de IKEA?

La conclusión general a la que se llega tras ojear las reseñas de los usuarios es que este conjunto tiene una buena relación calidad/precio, es duradero y cumple muy bien su función. Puedes echar un vistazo:

«Conjunto robusto y de buena relación calidad-precio. Cumple su función perfectamente.»

«Buena calidad, estable, elegante. Buena relación calidad precio. Quizá la distancia entre lamas debiera ser menor.»

«Todo ok. Robustas y estable. Nos gustan mucho y todo es fácil de montar.»

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