Si te estás planteando cambiar de teléfono móvil y Android es lo tuyo, echa un ojo a lo que ofrece el Realme GT 7 5G. Este smartphone viene con 512 GB de memoria, 12 GB de RAM, un procesador ultraeficiente y una batería de 7000 mAh que puede durar hasta 3 días. Y, para rematar, está rebajado a menos de 440 €.

Por prestaciones, es un teléfono ideal para crear contenido y para jugar a juegos muy exigentes; por diseño, es recomendable para quienes se muevan mucho y quieran algo robusto. Por su conjunto, es recomendable para cualquiera.

¿Por qué lo recomendamos?

El procesador Dimensity de 4 nm ofrece una potencia brutal para apps y juegos con un consumo mínimo.

Su batería de 7000 mAh aguanta hasta 3 días de uso sin tener que cargarlo.

La carga rápida de 120 W rellena su batería en cuestión de minutos.

Usa una tecnología de IA que mejora el rendimiento del teléfono y la calidad de las fotos automáticamente.

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Realme GT 7 5G

El Realme GT 7 5G atrae, a simple vista, por su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, pero cuando lo usas es cuando descubres sus verdaderos encantos. Tras los 120 Hz y el Dolby Vision, que eleva los colores de todo lo que ves en él, se esconde un procesador 9400e de Dimensity, un chip moderno que, junto con la IA, maximiza la potencia a la vez que minimiza el consumo de batería, por eso es capaz de aguantar hasta 3 días sin carga con un uso ligero. Su cámara, por cierto, tiene tres sensores de 50 MP + 50 MP + 8 MP que funcionan de maravilla, con 32 MP de selfie, y mejora aún más con la IA integrada. Tanto si lo quieres para jugar, como si lo quieres para el día a día, te da rendimiento de sobra.

Lo recomendamos sobre todo si buscas un teléfono para la creación de contenido, o algo con lo que poder acceder a juegos exigentes. Todo va fluidísimo en él, y tiene espacio de sobra gracias a sus 512 GB.

¿Qué dicen las reseñas de este teléfono?

Que la relación potencia-precio es prácticamente imbatible. A los usuarios les encanta la autonomía que tiene y lo fluido que va todo en él, además de lo poco que cuesta para lo que ofrece. Aquí puedes leer algunas opiniones que han dejado:

«¡El teléfono es simplemente increíble! Los FPS son fantásticos, maneja los juegos a la perfección y tiene buena memoria.»

«El teléfono funciona sin problemas, el sonido es excelente, la cámara principal es muy buena y cuenta con soporte integrado de inteligencia artificial.»

«Un telefono genial,con potencia y bateria de sobra para muchos años, con una capa de personalizacion ligera y fluidisima, cámaras muy decentes por su precio y sonido bastante alto.»

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