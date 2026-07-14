Si estás buscando un nuevo ordenador portátil y llevas mucho tiempo dando vueltas porque no te convencen ni los precios, ni las prestaciones, ni los tamaños, ojo a esto. El Portátil LG gram 17Z90TL está de oferta y te lo recomendamos. Principalmente, porque su batería dura más de 24 horas, porque tiene 32 GB de RAM, SSD de 1 TB, pantalla de 17 pulgadas y es finísimo. Pero también porque está de oferta y un 10% más barato con nuestro cupón LGOKDIARIO10.

Un ordenador pensado para usuarios de cualquier tipo. Seas un profesional que quiere algo para trabajar sin problemas, o alguien que busca un equipo para jugar o entretenerse, te va a enamorar.

¿Por qué lo recomendamos?

Con 1,4 kg de peso, 16 mm de grosor y 17″, es uno de los portátiles más finos y ligeros que hay.

La pantalla tiene un panel IPS que se ve en cualquier parte, incluso en exteriores.

El procesador Intel Core Ultra 9 está optimizado para el uso de IA: es más potente, pero también más eficiente.

Aguanta más de 24 horas de uso continuo, sin tener que cargarlo para nada.

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Portátil LG gram 17Z90TL

En lo que hemos probado del Portátil LG gram 17Z90TL, nos ha quedado claro que es de los que cumplen sus promesas. Con un uso normal, puedes tirarte un día entero sin tener que cargarlo y seguir usándolo al día siguiente olvidándote de enchufes. Además, como es tan ligero, te lo puedes llevar a cualquier parte, sea por trabajo o por ocio, sin inconveniente. De hecho, funciona la mar de bien en ambos frentes gracias a su procesador Intel 9 y sus 32 GB de RAM. No está pensado para los juegos más punteros, pero cumple bien en ellos y, a nivel de software, puede con cualquier cosa y no te va a dar problemas de espacio gracias a disco duro SSD de 1 TB que tiene. Cumple con nota en todo, y más aún con su NPU, pensada para potenciar el uso de la IA.

Da igual el contexto en el que quieras usarlo porque, como portátil, cumple con creces: a nivel de diseño, de ligereza, de autonomía y de potencia.

¿Qué dicen las reseñas de este portátil?

Que es una auténtica sorpresa por su ligereza y su potencia, pero sobre todo por su autonomía. La mayoría de usuarios destacan que es ideal para viajar. Aquí puedes leer algunas reseñas:

«Ha sido una gran sorpresa después de haber usado portátiles profesionales durante muchos años, la pantalla da muchísimo juego por el tamaño y el contraste, la posibilidad de hacer ampliación de disco y memoria es muy de agradecer.»

«Lo he comprado como ordenador para viajes y estoy muy contento con su ligereza, su rapidez, la cantidad de puertos y el contraste de su pantalla.»

«Muy contento con la compra: pequeño, ligerísimo, potente, bonito…»

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Entrega gratuita en pocos días, facilidades para el pago a plazos y, sobre todo, un descuento extra del 10% si usas el cupón LGOKDIARIO10. ¿Vas a hacerte con este portátil?

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