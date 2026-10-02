Encuentran la seta más grande y bate récords: «Pesa 2 kilos y podría alimentar al menos a 15 personas»

En los bosques de Carnia, en la provincia de Udine en Italia, se ha producido un hallazgo insólito: una seta con un diámetro de más de 40 centímetros y un peso total de casi dos kilos. Riccardo Fiorini y Simone Crudi, buscadores de setas originarios de San Marino y la provincia de Rimini, respectivamente, se toparon con un hecho hasta el momento inédito.

Según el diario italiano Rimini Today, los dos amigos se encontraron con una seta porcini gigante de 1,8 kilos. Un descubrimiento que recompensaba las horas de búsqueda bajo la lluvia. «Es, con diferencia, la seta más grande que hemos recogido jamás», comentaron tras la exploración.

La recompensa a años de trabajo duro

El hallazgo es fruto de una inspección metódica y minuciosa de las montañas friulanas. Fiorini (32) y Crudi (50) llevan años explorando juntos y compartiendo sus investigaciones de campo, con la ayuda de la Asociación Micológica de San Marino, que organiza cursos para conocer en profundidad los productos del suelo forestal. «Simone tiene una casa en Sappada, y vamos allí siempre que podemos para cultivar nuestra pasión. Sobre todo en verano, cuando hace demasiado calor en nuestra zona, incluso en los Apeninos», comentó Fiorini.

A qué familia pertenece este tipo de seta

Los dos recolectores obtuvieron el oro mientras exploraban el bosque que rodea el pueblo montañés. Este vasto ejemplar pertenece a la familia Boletus edulis, la más común y famosa de las cuatro especies de boletus. «Buscamos en un bosque de abetos, llovía y había poca gente alrededor», prosiguió Fiorini. «Esto sin duda nos ayudó, porque para que creciera tanto, significa que el hongo había estado allí durante al menos diez días». La cosa no quedó ahí, ya que dieron con un segundo boletus con un peso cercano al kilo.

Del suelo a la cocina

El tamaño de la muestra permitió que pudiera dividirse entre un grupo numeroso de personas. Al preguntarle sobre para cuántas personas podría ser un boletus de dos kilos, el joven estimó que «para al menos 15 personas». Finalmente, hubo consenso sobre la receta para un boletus de récord: «Nosotros lo empanamos y lo freímos», concluyó Fiorini.