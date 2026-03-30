Marc Márquez no tira la toalla por el Mundial: «Si te descartas ya, mal vas»

Marc Márquez sigue siendo optimista y se ve peleando por el Mundial. El leridano asegura que «llevamos tres carreras. Si te descartas ya al empezar, mal vas». A pesar de su mal comienzo de temporada debido a los problemas con la moto y sus limitaciones físicas, el nueve veces campeón todavía confía en darle la vuelta a la tortilla y conseguir su octavo título de MotoGP.

El 93 terminó quinto en Austin, su circuito, saliendo sexto y después de cumplir una long lap como castigo por derribar a Di Giannantonio en la sprint, pero no considera que haya salvado la papeleta: «Salvar la papeleta es cuando tú no te metes en un problema y la salvas. Pero ayer nos metimos solitos en el problema y hoy hemos pagado cara esa penalización, porque cuando sales en medio del grupo en MotoGP tienes que tener paciencia, sobre todo en las primeras vueltas».

«He podido comprobar también cosas que tengo que mejorar durante la carrera, que siguen siendo esas primeras vueltas. No me acabo de encontrar. Incluso hoy casi vuelvo a cometer el mismo error en la curva 1. Ahí es donde me falta. Tengo que trabajar en ello, porque son errores sin querer. Y luego ya sí, durante la carrera los neumáticos bajan, empieza a ser la moto y todo más dócil, y tengo que hacer menos fuerza. Es ahí donde me encuentro más cómodo y he empezado a remontar», explicó un Márquez que reconocía que en esas primeras vueltas todavía le cuesta y tiene que mejorar.

Respecto a si el motivo de este mal comienzo se debe a los problemas físicos por su lesión en el hombro o a otros factores, Marc Márquez fue claro: «Es una combinación de todo: de comportamiento de moto, pero sí que es verdad que yo no ayudo en esas primeras vueltas. Con goma nueva es más todo más físico y tienes que utilizar toda la fuerza, y ahí hay la que hay. Es donde tenemos que seguir mejorando. Es verdad que también este fin de semana no ha ayudado la caída del viernes, la he arrastrado todo el fin de semana, pero sin la caída tampoco hubiera cambiado mucho el resultado».

Sobre los problemas de Ducati, Márquez comentó que «los problemas te los pone otra marca. Evidentemente, nosotros hemos dado un pasito respecto al año pasado. Estamos yendo más rápidos en casi todas las pistas en las que hemos corrido, ya sea en vuelta rápida como de ritmo. Pero Aprilia ha dado un paso y medio, y es ahí donde tenemos que seguir trabajando, ahora más unidos que nunca. Sacar poquito a poquito, porque no queda tanto. Yo creo que un cambio ligero que da más confianza al piloto… y es una rueda. El piloto va entonces más suelto encima de la moto y salen mejor los tiempos. A ver si podemos dar un pasito en Jerez y poco a poco darle la vuelta a la situación. Aunque a nivel de velocidad pura y dura no estamos tan mal, pero sí que a nivel de constancia es lo que falta más».

A pesar de salir de Austin a 36 puntos de Bezzzeecchi, Marc Márquez se ve en la lucha por el título de MotoGP: «Llevamos tres carreras. Evidentemente, si te descartas ya al empezar, mal vas. Tienes que seguir insistiendo. Quedan muchísimos puntos, muchísimas carreras. Se vio ayer, que fallé yo y falló Bezzecchi en la misma carrera e iremos fallando; fallaré yo y otra vez fallará Bezzecchi, pero como él va líder y tiene ventaja, puede fallar más. Tenemos una situación por delante, donde un piloto ha liderado todas las carreras y todas las vueltas del domingo, así que está en un estado de forma increíble. Y ahora, de momento, solo él se puede perder. Nosotros sólo podemos ganar».