Aumenta la preocupación por Márquez antes de Jerez

Marc Márquez atraviesa por un momento delicado. Los problemas físicos están impidiendo al vigente campeón de MotoGP exprimir al máximo la Ducati, como sí hizo el año pasado. A poco menos de un mes para el GP de España en Jerez, el español sigue sin encontrar su mejor nivel por culpa de las limitaciones en el hombro derecho y existen dudas sobre si volveremos a verle a su 100% o no.

«La moto es crítica, pero yo también. Tengo dificultades. La moto es seguramente un punto, pero yo soy otro», reconocía el propio piloto en el último capítulo del INSIDE Ducati Lenovo Team. Todo viene precedido por aquella dura caída en Indonesia justo después de conquistar su noveno título mundial. Pese a que no volvió a competir hasta el inicio de esta temporada, Márquez sigue arrastrando esos problemas físicos en el brazo derecho.

Austin fue la prueba de ello. Ni siquiera en su circuito, donde ha ganado siete veces, fue capaz de dominar, plantar cara a las Aprilia y luchar, al menos, por el podio. La caída del viernes le lastró demasiado y eso marcó el GP. «En un lugar donde podría haber marcado la diferencia, no pudo», dijo Dovizioso. Ahora tiene un mes para poner el brazo en el sitio, descansar y terminar de recuperarse para una carrera que siempre es especial, como la de Jerez. Pero ahora mismo su situación no invita al optimismo.

Las últimas declaraciones de todo un subcampeón del mundo de MotoGP como Andrea Dovizioso han hecho saltar todas las alarmas. «La situación de Marc, en mi opinión, es mucho más grave de lo que parece», señaló el italiano en una entrevista con el medio Moto.it. «Marc no es un piloto de los que se quejan y nunca ha puesto excusas», agregó.

Dovi conoce muy bien a Marc Márquez. Ambos han tenido grandes batallas en la pista con la Ducati y la Honda. El italiano fue de los pocos capaces de plantar cara al español en sus mejores años con la moto japonesa, resultando subcampeón del mundo en 2017 y 2019, detrás del 93. Y ahora valora la situación actual del piloto de Cervera, que resalta que «el año pasado logró ganar el campeonato, no sabría decirte a qué nivel porcentual, pero sin duda no estaba al 100%».

«No tiene solución»

El piloto italiano cree que esa limitación en el brazo no tiene solución: «Todavía le queda mucho por mejorar físicamente. Y quizás con la caída en Indonesia haya aumentado aún más esta limitación en el brazo, que creo que no tiene solución». Unas palabras que han sacudido al mundo del motociclismo.

Todavía queda mucha temporada por delante y Marc no se descarta de la pelea por el título. Jerez será un punto de inflexión para ver dónde está el piloto del Ducati Lenovo Team, y si puede luchar por su décimo Mundial o no. Este mes es clave para trabajar en ese brazo y poder regalar a los aficionados españoles otra carrera mágica en el circuito de Jerez-Ángel Nieto.