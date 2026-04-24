Ducati despierta en Jerez con los pupilos de Rossi delante de los Márquez

Ducati comienza mandando en Jerez. Es la primera vez en la temporada que la marca italiana ocupa los tres primeros puestos de la clasificación en una sesión de entrenamientos. Esta vez lo ha hecho con las dos motos del VR46, el equipo de Valentino Rossi, con Fabio Di Giannantonio como el más rápido (1:36.954), seguido de su compañero de equipo Franco Morbidelli, segundo. Ni siquiera Álex Márquez, tercero, Marco Bezzecchi, cuarto, y Marc Márquez, quinto, pudieron batir a los de amarillo.

Las satélites de Ducati tiran del carro en este inicio del GP de España de MotoGP. Este éxito tiene truco. Di Giannantonio y Morbidelli aprovecharon que habían puesto neumáticos nuevos para hacer los dos mejores tiempos de la mañana. Fue al final de la sesión cuando los dos pilotos italianos del VR46 accedieron a las posiciones cabeceras. Fabio firmó un 1:36.954 a poco menos de cinco minutos para el final y desbancaba a Álex Márquez de la primera plaza. Luego fue Franco quien se asomó a esa zona. Primero se coló entre Marc y Bezzecchi para después asaltar la segunda plaza con esos neumáticos nuevos.

Los Márquez también han arrancado fuerte en este inicio. Ambos montaron neumático usado y pusieron el blando delante y el medio detrás. Durante gran parte de este FP1, Álex y Marc coparon los dos primeros puestos de la tabla. Cerca del final de la sesión, el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, dio un paso al frente con la Aprilia y se coló entre los dos hermanos a tan sólo 15 milésimas del tiempo del 73, que a su vez acabó a 90 milésimas del crono de Morbidelli. Todo muy ajustado.

Los pupilos de Rossi empiezan mandando en Jerez a lomos de la Ducati. Es cierto que es viernes, es el FP1, que sirve un poco de toma de contacto con la pista, y no significa nada que comiencen dominando. De hecho, todavía están lejos del récord de la pista marcado por Álex Márquez el viernes de Jerez del año pasado (1:35.991). En esta primera sesión, Di Giannantonio marcó el mejor tiempo con 288 milésimas sobre Morbidelli, 378 respecto a Álex, 393 con Bezzecchi, y 542 de un Marc Márquez que acabó quinto, pero dio muestras de la mejoría en su estado físico. La otra Aprilia, Jorge Martín, terminó décimo, mientras que Pedro Acosta con la KTM fue octavo.