Rossi reconoce que no podría batir a Márquez: «Es imposible…»

Valentino Rossi ha reconocido que no podría batir a Marc Márquez «con una moto más lenta». Marc y Vale han protagonizado una de las mayores rivalidades de la historia del deporte de las dos ruedas. El italiano todavía tiene marcado el Mundial de 2015 que ganó Jorge Lorenzo. Acusa al español de beneficiar a su compatriota para perjudicarle a él. Desde entonces sus críticas hacia el 93 no han cesado, pero ahora, tras el Mundial que consiguió en 2025, ha tenido que elogiarle.

Durante una cena entre las leyendas del Hall of Fame de MotoGP, salió a la palestra el nombre de Marc Márquez, campeón del mundo en 2025. Rossi se deshizo en elogios hacia su ‘archienemigo’ después de su resurrección tras la lesión para volver a ganar. Il Dottore no se ve capaz de ganar a Márquez si no es con las mismas armas: «Batir a Márquez con una moto que corre un poco menos es imposible».

En este 2026, el español no ha arrancado igual de bien y se ha visto superado por un Marco Bezzecchi en estado de gracia. Rossi también repasó la situación que atraviesa uno de sus pupilos, Pecco Bagnaia, que se ha visto superado por su compañero sentado en el otro lado del box: «Pienso que cuando llega Márquez al box y va tan rápido, psicológicamente no es fácil».

Rossi cierra la puerta a MotoGP

Además de hablar de Marc Márquez, Valentino Rossi también se mojó sobre un posible regreso a MotoGP. Fue Dani Pedrosa el que le preguntó al italiano cuándo volvería a subirse a una MotoGP, a lo que Il Dottore contestó tajante: «Nunca». «Mucha gente me pregunta sobre ello, si quiero probar una MotoGP. Pero si no estás compitiendo, no estás obligado a hacerlo», comentó Rossi, que explicó que «no lo echo de menos, sinceramente. No quiero pilotar una».

No obstante, Vale sigue muy activo en su rancho, donde entrena con los alumnos de la VR46 Riders Academy. «Entreno con los chicos, con Pecco, mi hermano Luca Marini, Bezzecchi, Franco Morbidelli…», comentó Rossi que explica que echa una mano a sus pupilos «con la forma de gestionar un fin de semana, cómo pelear en las batallas» mientras él mismo disfruta con «una Yamaha R1, a veces una Yamaha R6″. «También rodamos con motos pequeñas, como la Ohvale», agregó.