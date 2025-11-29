Valentino Rossi ‘ficha’ a Pedro Acosta

Valentino Rossi sigue tratando de dar caza a Pedro Acosta. No es ningún secreto que al Doctor le gustaría tener al piloto estrella de KTM en las filas del VR46 en MotoGP. El nombre del Tiburón ha sonado en numerosas ocasiones para subirse a una de las dos Ducati que posee el equipo del nueve veces campeón del mundo. Ambos tienen una gran relación y el murciano fue uno de los participantes de más renombre en los 100 km dei Campioni disputado en el rancho de Rossi en Tavullia.

Es la segunda vez que Pedro Acosta participa en esta carrera organizada por Valentino Rossi tras hacerlo en 2024, en la décima edición de la misma. Esta prueba se ha convertido en un punto de encuentro para muchos pilotos, amantes del motociclismo y las nuevas generaciones de la VR46 Riders Academy. Al Tiburón de Mazarrón se le vinculó la temporada pasada con el VR46, el equipo de Valentino Rossi, pero al final terminó renovando con KTM hasta 2026.

A pesar de los problemas del fabricante austríaco, el 37 decidió darles una oportunidad y apostar por ellos a pesar de tener propuestas mejores. La opción de subirse a una Ducati era bastante seductora. Y más aún juntarse con Valentino, el mejor de la historia junto a Marc Márquez, toda una leyenda de este deporte. Pero el murciano decidió mantenerse fiel al equipo que apostó por él cuando no tenía equipo.

Fue en 2020, después de ganar la Red Bull Rookies Cup, cuando Acosta se vio sin un asiento garantizado en el Mundial para la próxima temporada. Entonces apareció Aki Ajo y KTM para ofrecerle un puesto en su equipo de Moto3 en 2021. Y Pedro respondió ganando el título en su año de rookie. Ya en la primera carrera acabó segundo saliendo undécimo, y en la segunda consiguió la victoria en el GP de Doha saliendo desde el pit lane.

Acosta es uno de esos talentos que están llamados a dominar MotoGP en el futuro. Pero para ello el Tiburón de Mazarrón necesita una moto competitiva. Este año ha terminado cuarto del Mundial, por delante de Pecco Bagnaia y muy cerca del tercer puesto. Ni siquiera eso o el hecho de terminar como la mejor KTM es suficiente para el bicampeón del mundo, al que solamente le vale ganar o estar luchando por ganar.

Rossi acecha y KTM tiene un problema

Rossi está muy atento a la situación de Acosta. El italiano siempre se ha deshecho en elogios hacia el joven talento de Mazarrón. De hecho, en la previa del 100 km dei Campioni, que han ganado Augusto Fernández y Pecco Bagnaia, Vale compartió un vídeo con el piloto del Red Bull KTM Factory Racing en el que se les veía muy cercanos a los dos.

Los austríacos no podrán retener a semejante talento en sus filas si no hacen una moto ganadora pronto. La moto no ha mejorado nada este año y lo que ha conseguido Pedro Acosta es casi un milagro. El murciano le tiene mucho cariño y aprecio a KTM, pero si en 2026 no tiene una moto para luchar por victorias y por el título de MotoGP podría buscarse la vida lejos de la moto naranja y negra.

En 2027 se abren todos los contratos y entrará en vigor el nuevo reglamento, donde el tamaño de los motores se reducirá de 1000cc a 850cc. Johann Zarco es el único piloto de la parrilla que tiene su asiento asegurado para 2027. Acosta también termina su vinculación con KTM en 2026, por lo que si este año el fabricante no da un paso adelante podría abandonar la estructura y vestir otros colores por primera vez en su carrera en el Mundial. Ducati y Rossi se frotan las manos con Pedro porque saben que es un piloto único que podría dominar la categoría muchos años. Además, a Valentino le permitiría tener a un piloto capaz de plantar cara a su ‘archienemigo’ Marc Márquez.