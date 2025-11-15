Pedro Acosta: «Estamos cocinando la victoria a fuego lento y con la cerilla…»

A Pedro Acosta se le está resistiendo la victoria, todos sus tiros se estrellan en el palo. El piloto murciano volvió a quedarse a las puertas del triunfo en la sprint. De nuevo, Álex Márquez le dejó sin su ansiado triunfo. Está golpeando a la puerta una y otra y otra vez, pero esa puerta es más dura que una piedra y no hay manera de romperla. Esa victoria se está cocinando «a fuego lento y con la cerilla nada más».

La historia se ha vuelto a repetir, de nuevo Acosta ha sido segundo: «Sabía que tenía que ser agresivo en las primeras vueltas, porque incluso sabiendo que no tengo mucha tracción saliendo de las curvas y que no llego tan cerca, tenía que adelantar en la primera o segunda vuelta. No tenía más. Ha sido lo que he intentado. Le estaba siguiendo bien el ritmo a Álex hasta que he cometido un pequeño error, he bloqueado de delante en la ocho y he perdido ese segundo. Eso ha sido lo que más me ha matado para seguir ese ritmo».

«Ya adelantar habría sido otra cosa, porque necesitaba estar muy cerca, sobre todo aquí con lo estrecho que es el circuito, con la posibilidad de hacer un adelantamiento de vuelta. Ha sido lo que esperaba, sinceramente. Una pena el error ese, pero creo que hemos hecho una buena carrera, consistente, sin errores grandes que nos pudieran costar algo más. Hemos tenido buen ritmo. Entonces, mañana, con el medio, podemos ser algo más competitivos», añadió.

Pedro asegura que aunque hubiera usado el neumático medio en el sprint no habría cambiado nada: «No, porque como siempre soy el que sale con neumáticos diferentes a los demás, hoy que había un poco de mareo, les he dicho: ‘Mira, ponme los mismos que llevan los de delante, que, por lo menos, llevo lo mismo’. No creo que hubiera sido la solución para mí si los demás no lo hubieran llevado. Creo que he hecho lo que teníamos que hacer».

La primera victoria está en el horno, se acerca, pero se está cocinando «a fuego lento y con la cerilla nada más. Estoy ahí venga, venga, venga, venga… chuto a la portería y todos van al palo. Pero ojalá hubiera estado así a principio de año y hubiera tenido un montón más de puntos de los que tengo ahora. Creo que esta consistencia me está haciendo mejor. Estoy sabiendo leer las carreras, sabiendo saber cuál es mi sitio. La campana tiene que sonar».

Con este segundo puesto supera a Pecco Bagnaia en la general del Mundial y ya es cuarto, aunque eso es algo que no le preocupaba: «Ni era importante conseguirlo ni es importante mantenerlo. Al final, he sufrido muchísimo a principio de año, tenía, creo, menos de la mitad de los puntos que conseguí en la primera mitad del año pasado y ha sido en esta segunda cuando nos hemos espabilado a ser consistente, he cometido pocos errores. Creo que he tenido cuatro ceros y considero que dos no han sido por mi culpa. Que de diez grandes premios, sólo tengas dos ceros es una consistencia que no había tenido antes. Creo que estoy creciendo como piloto, me estoy haciendo más fuerte, es cuestión de tiempo».

Respecto a la estrategia para la carrera del domingo, comentó que será muy similar a la de la sprint: «Por mi parte, lo mismo: intentar salir bien, intentar adelantar en las primeras vueltas, porque si no se nos complica la cosa, y ya veremos. Con el medio, creo que, por lo menos, mi moto trabaja mejor. La carrera va a ser más de gestión, de no calentarse mucho al principio e ir tranquilo hasta que queden 15-12 vueltas. Hay que tomárselo con calma y sin prisa».

Por último, Pedro Acosta explicó que los rivales por la victoria en MotoGP este domingo espera que sean Bezzecchi y Álex Márquez: «Bezzecchi está mostrando un ritmazo con la Aprilia. Creo que ha salido con un neumático delantero diferente a los demás. Es difícil de hacer comparación. Álex, sólo hay que ver el ritmazo que llevaba. El nuestro, quitando el error ese, no estaba mal; no he perdido tiempo después de eso. Tenemos que estar contentos, seguir empujando y chutando a portería».