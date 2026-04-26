Álex Márquez bromea: «Pusieron ‘This is Jerez’ en Nieto-Peluqui y tendría que ser ‘Esto es Jerez, pisha’»

Álex Márquez se ha convertido en el auténtico rey de Jerez. Lleva dos victorias consecutivas en este circuito que tanto le gusta, y ya lo ha convertido en el jardín de su casa. «Mola mucho, mola mucho», reconocía sobre esto, aunque decía que no es el rey: «No, el rey de Jerez tampoco, pero de esos que quedará ahí grabadito tu nombre, mola, mola muchísimo». También mandó un mensaje al circuito por poner «This is Jerez» en Nieto-Peluqui, cuando «tendría que haber sido «Esto es Jerez, pisha»».

«Es algo muy especial ganar aquí, poderlo repetir dos veces. Más esta, que era muy inesperada para nosotros, viendo cómo veníamos desde el principio del año. Ha sido muy bonito, así que súper feliz», explicaba el vencedor del GP de España de MotoGP.

Álex explicó que tenía clara cuál era la estrategia a seguir, con pasada incluida a Marc en la segunda vuelta en la curva Pedrosa: «Tenía muy claro cómo tenía un poco que ser mi plan. Luego es que ejecutó de la misma manera. He salido muy bien, he podido atacar». «Cuando he visto que pasaba la meta en la primera vuelta, segundo, he dicho: «Vale, vamos bien». Ahí es donde quería estar en mis mejores planes», agregó.

Sobre el adelantamiento a Marc en la curva Pedrosa, comentó lo siguiente: «He visto la oportunidad de pasarlo en la 6, he decidido atacar y a partir de ahí poner mi ritmo. Al menos me daba algo que me siguiera. Al final, yo quería tener mi ritmo, llegar ni que fuera al final con opciones de jugármela, sea con Marc o con Bez, pero al menos haber hecho el grupo pequeño. Y es lo que quería. Al final he conseguido escaparme, feliz».

Respecto a cuándo se enteró de que Marc estaba fuera de carrera, dijo que fue al pasar por meta: «Me han marcado en la pizarra cuando Marc estaba fuera, porque era uno de los que tenía mejor ritmo. Entonces, siempre que hay uno con mucho ritmo, uno de los oponentes más fuertes en cada carrera, es importante saber que está fuera para saber quién queda y con quién».

Las curvas a izquierdas las hacía como Marc: «Es la diferencia con los grandes premios anteriores, y con el año pasado aquí también, que él creo que tenía una o dos décimas más y lo hacía en las curvas izquierdas, sobre todo la 4 y la 8. Este año, desde el principio, he podido ir muy rápido ahí. Hasta esta mañana en el warm up, que él me ha seguido dos vueltas y luego yo, y me lo ha dicho: «En la 8 entras muy rápido. No sé cómo entras tan rápido». Pero ha sido el feeling, así es el primer día. Al final, llegas aquí a Jerez, a veces entras en la 4 en la misma línea y la moto gira, y a veces no gira. Este año ha decidido girar desde el primer momento. Me he sentido muy bien en las líneas, así que bien, muy contento».

Jerez se ha convertido en territorio Álex Márquez. Tanto que hasta los aficionados se lo dijeron a su llegada: «Estaba en el aeropuerto y me decían: «Esto es tu circuito, pisha, todo es tu circuito». Y yo le miraba a mi hermano y le dije: «Ganas un año y ya se piensan que es tu circuito. Y no es así». Al final, en MotoGP nunca había estado en el podio, ni luchando por el podio. Entonces, ha pasado, se ha hecho bien y este año hemos podido mantener».

Respecto a su mejoría en este Gran Premio, Álex Márquez comentó que «han sido semanas muy importantes para nosotros para trabajar. Cuatro semanas donde Ducati ha estado siempre trabajando con el equipo. El equipo me lo transmitía a mí y creo que hemos dado un pasito adelante, pero mañana será importante».

«Estoy un poco enfadado porque han puesto «This is Jerez». Y esto tendría que ser «Esto es Jerez, pisha, ¿no?». Han perdido ahí la esencia, porque su esencia es esa», comentó sobre el cartel del espectacular encendido de la afición en la pelouse. «Pero, aparte de la coña, es súper bonito llegar ahí. Yo me hubiera quedado ahí porque… Faltaba la cervecita, unas pipas o, yo qué sé, unas almendritas, algo, y a partir de ahí me hubiera quedado ahí, no hubiera estado aquí con vosotros», añadió.

Sobre los cambios que ha llevado en su Ducati respecto a las últimas carreras, comentó que se puso «las alas de atrás, que es lo que podéis ver, las laterales y la de atrás grande. Lo otro es verdad que hemos introducido algo, cosas pequeñitas, pero cosas que se quedan para nosotros y que nos han dado quizás alguna ventaja, pero no grandes cosas, simplemente ha sido más el saber pulir un poquito más todo».

El subcampeón del mundo aprovechó para reivindicarse: «El deporte es así, al final. Da igual lo que hayamos hecho el año pasado, si acabamos siendo subcampeones del mundo, pero si arrancas tres carreras malas, que no hicimos ni un podio, ni hemos luchado por el podio, pues es normal. El deporte tiene poca memoria, así que hay que ganárselo cada día, hay que agachar cabeza, no escuchar ni comentarios buenos ni comentarios malos, sino simplemente estar con los tuyos. Así que, nada, no os leo mucho a ninguno de vosotros, es de verdad, mala suerte vuestra. Intento estar en lo mío y seguir trabajando. Al final, el trabajo acaba pagando la recompensa».

Por último, Álex Márquez habló de la situación que está viviendo su hermano Marc, que sufrió una nueva caída en Jerez en las primeras vueltas de la carrera cuando iba segundo: «Evidentemente, Marc creo que es el tío que ha tenido tanto elogios como palos, entonces él sabe perfectamente lo que tiene que hacer».