Marc Márquez, operado con éxito de su lesión en el pie y el hombro derecho

Marc Márquez ha sido operado con éxito del pie y el hombro derecho. Ducati ha informado que el piloto español ha pasado por quirófano este viernes tras la caída en la sprint, que le provocó una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, y aprovechando esto también se ha arreglado el tornillo del hombro derecho que le estaba haciendo daño en el nervio radial. La cirugía ha tenido lugar en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y ha sido todo un éxito. Pasará la noche en observación y el lunes se irá a casa para empezar la rehabilitación.

«Exitosa doble cirugía para Marc Márquez en Madrid. El piloto del Ducati Lenovo Team se sometió a dos cirugías esta mañana: una en su pie derecho y otra en el hombro derecho. Marc se está recuperando actualmente en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde se sometió esta mañana a una exitosa cirugía doble. El equipo médico estabilizó con éxito la fractura en el quinto metatarso del pie derecho del piloto», comienza diciendo el comunicado del Ducati Lenovo Team.

Aprovechando que tenía que meterse en quirófano, Márquez decidió adelantar la cirugía programada para después de Montmeló en su hombro derecho. El de Cervera contó que, tras la carrera de Jerez, se hizo una revisión para determinar qué le estaba pasando y por qué se caía tanto. En esa radiografía que le hicieron vieron que cuando estaba en posición de moto de velocidad, la de MotoGP, el dichoso tornillo del hombro derecho le rozaba el nervio radial y eso le estaba provocando caídas inesperadas.

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Medical Update on @marcmarquez93 Successful double surgery for Marc Márquez in Madrid.

The rider of the #DucatiLenovoTeam underwent two surgeries this morning one on his right foot and another on the right shoulder. pic.twitter.com/mw0INTee3g — Ducati Corse (@ducaticorse) May 10, 2026

«Al mismo tiempo, Marc se sometió a un segundo procedimiento quirúrgico, previamente planificado, para reparar una antigua lesión en su hombro derecho. Como se anunció anteriormente, no participará en el GP de Cataluña de la próxima semana. Permanecerá en el hospital durante la noche y regresará a casa mañana para comenzar la rehabilitación. El progreso en las próximas semanas determinará el tiempo para su regreso a las competiciones. Forza Marc», concluye el parte médico.