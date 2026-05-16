Kiko Rivera vuelve a tener problemas: Irene Rosales se pone seria y ha mandado el aviso definitivo

La tensión entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha alcanzado uno de sus momentos más delicados desde que comenzaron los rumores de distanciamiento entre ambos. Lo que en un principio parecía una separación amistosa se ha transformado en una guerra pública de declaraciones, reproches familiares y mensajes cada vez más duros lanzados desde distintos programas de televisión.

El último episodio del conflicto se produjo después de que Kiko Rivera respondiera a unas declaraciones de su ex mujer sobre la familia Pantoja. Irene había definido al mediático clan como una familia «desestructurada», unas palabras que provocaron una inmediata reacción del dj.

Lejos quitarle importancia al asunto, Kiko Rivera contestó con una frase especialmente contundente que ha terminado encendiendo aún más el enfrentamiento: «Como me ponga yo a hablar de familia, me quedo solo».

Irene Rosales rompe su silencio

Durante su última intervención televisiva, Irene Rosales ha respondido a las palabras de Kiko Rivera y dejó entrever el profundo desgaste emocional que arrastra desde el final de la relación. «Sola me quedé yo, pero más arropada estoy hoy», empezó diciendo en un tono serio.

La influencer defendió públicamente la actitud que siempre ha mantenido su familia hacia Kiko Rivera y negó haber faltado al respeto a nadie. Según explicó, todas las declaraciones que ha realizado sobre la familia Pantoja han estado relacionadas con cuestiones que ya habían salido previamente de boca del propio Kiko.

«Nunca he pisoteado a mi familia ni le he faltado el respeto», aseguró antes de insistir en que simplemente ha confirmado o desmentido situaciones que ya formaban parte del debate mediático.

Uno de los momentos más llamativos de su intervención llegó cuando confesó que, tras la ruptura, llegó incluso a pedir a su entorno más cercano que no dejaran solo a Kiko Rivera. Irene reveló que durante mucho tiempo priorizó el bienestar del padre de sus hijas incluso por encima de su propia relación familiar. «Le pedí a mi familia que por favor no dejaran solo a Kiko y preferí incluso apartarme de mi familia», explicó.

Una ruptura muy complicada

A medida que avanzaba su intervención, Irene Rosales dejó claro que el deterioro de la relación entre Kiko Rivera y su familia no partió de ellos. Según explicó, fue el propio dj quien decidió cortar el contacto «de un día para otro», algo que le sigue resultando difícil de entender teniendo en cuenta la cercanía que existía hasta hace apenas unos meses.

La colaboradora recordó además que, durante las pasadas Navidades y antes de iniciar su relación con Lola García, Kiko continuaba escribiendo mensajes a sus hermanos en los que insistía en que ellos también eran su familia. Ese detalle ha incrementado todavía más la sorpresa y el malestar dentro del entorno de Irene, que no comprende el cambio radical de actitud del cantante.

Lejos de adoptar una postura conciliadora, Irene dejó una advertencia muy clara durante su intervención. «No le voy a permitir ni una», sentenció, dejando claro que cualquier comentario negativo sobre los Rosales tendrá respuesta inmediata. Su tono evidenció que el conflicto ha superado ya el terreno estrictamente sentimental para convertirse también en una cuestión familiar.

Irene Rosales ha puesto en valor el apoyo que recibió Kiko por parte de su entorno durante los años de matrimonio. Explicó que sus padres y hermanos estuvieron presentes en momentos importantes de la relación y colaboraron activamente en el cuidado de las niñas. Entre otros ejemplos, recordó que gracias a que su madre se quedó cuidando a sus hijas ambos pudieron participar juntos en un reality.

«Mi familia ha sido ejemplar», insistió en varias ocasiones durante la entrevista. Según defendió, los Rosales siempre actuaron pensando en el bienestar de la pareja y nunca utilizaron la exposición mediática para obtener protagonismo. Precisamente por eso, las últimas declaraciones de Kiko Rivera han sido recibidas como una profunda injusticia dentro de su entorno.

La reconciliación es imposible

Aunque Irene Rosales reconoció que ella habría preferido mantener una relación cordial tras la ruptura, también admitió que durante mucho tiempo guardó silencio y soportó situaciones complicadas para evitar una exposición pública aún mayor. «Yo hubiera seguido con una cordialidad, aunque me hubiera comido todo por dentro como he hecho durante mi matrimonio», confesó en uno de los momentos más personales de la entrevista.

Las palabras de la influencer reflejan hasta qué punto la relación entre ambos atraviesa un punto de difícil retorno. Lo que comenzó como una separación aparentemente discreta ha derivado en una sucesión constante de declaraciones cruzadas, indirectas y reproches públicos que afectan tanto a la ex pareja como a sus respectivas familias.

Mientras tanto, el entorno mediático que siempre ha rodeado a los Pantoja vuelve a situarse en el centro de la atención televisiva. La sensación de fractura definitiva entre Kiko Rivera e Irene Rosales parece cada vez más evidente y, por el tono mostrado en las últimas intervenciones públicas, todo apunta a que el enfrentamiento está lejos de cerrarse.