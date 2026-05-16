Álex Márquez es optimista con el Mundial: «Yo nunca pierdo la esperanza»

Álex Márquez es el hombre del día. No pudo hacer la pole, pero clasificó bien y eso le permitió ganar la sprint. Un triunfo que vale doble, porque recorta 11 puntos a un Bezzecchi que solamente pudo ser noveno y situarse a 62 del líder del Mundial. El pequeño de los Márquez puso el espectáculo en su casa y dejó claro al hablar del título que «yo nunca pierdo la esperanza».

Preguntado por si este triunfo puede ser la antesala de una victoria en carrera el domingo, Álex Márquez comentó: «Honestamente no, porque creo que nos falta un poquito. Todo el fin de semana estoy sufriendo, sobre todo con el tren delantero. Al final me costaba sobre todo ese punto. Es verdad que he forzado mucho al inicio, luego al final lo he pagado un poquito, he hecho una estrategia diferente a los demás, pero hay que entender ahí y hay que dar un pasito. Así que ojalá encontremos algo esta noche tarde y mañana podamos ser, sobre todo, cuidarlo un poquito más, pero también que gire un poquito más la moto».

Acosta, que hizo la pole, fue su gran rival en el final de carrera, pero lo contuvo a las mil maravillas a pesar de que reconoció que no sabía a cuánto le tenía: «Realmente la última vuelta no he mirado ni a cuánto estaba. Sentía una moto cerca, entonces he dicho: ‘Depende de mí. Voy a tirar al máximo, voy a hacer unas buenas vueltas y los puntos de adelantamiento, hay que cerrar’, pero poco más. Ha sido más que llevaba sufriendo ya cuatro o cinco vueltas con el tren delantero y es ahí donde se me ha hecho un poquito largo».

«Sinceramente, no he mirado ni quién llevaba detrás ni a cuánta distancia estaba. Me he concentrado en lo mío. Al final, sólo mirar la distancia de atrás puede hacerte poner nervioso, entonces he tirado a lo que podía yo y ya está. Peligrar, no lo sé. He intentado lo mejor, de principio a fin y ya está», insistió el de Gresini.

Respecto a la pelea por el Mundial, Álex Márquez fue claro: «Yo nunca pierdo la esperanza. Al final, y lo dije antes de venir aquí, creo que las cuatro o cinco carreras siguientes serán bastante claves. Hoy recuperar esos 11 puntos es importante. Al final son los que perdimos en Le Mans, entonces esos errores de Le Mans no hay que cometerlos si queremos llegar a mitad o tres cuartos del campeonato con alguna opción real al título».

El piloto catalán reconoció que ha habido una evolución: «Sí, vamos bastante bien y creo que vamos por la buena línea, pero es verdad que hoy no estoy del todo satisfecho porque creo que nos falta un pasito y no me estoy encontrando como me encontraba el año pasado, por ejemplo aquí, que tenía mucho más flow, iba mucho más cómodo y salía todo mucho más fácil».

Respecto a las expectativas de la carrera larga, dijo: «Mañana hay una carrera de 24 vueltas. Si mañana fuera lunes y fuera test, estaría contento, ni que hubiera sufrido, pero mañana tenemos una carrera y tenemos que solucionar eso si queremos optar a la victoria».

Por último, el ganador de la sprint y vigente subcampeón de MotoGP habló de las diferencias con su triunfo en Jerez: «Allí todo fue un poco más fácil. Aquí sufrimos más, sobre todo con las temperaturas y el feeling delante. Tengo mucha confianza en mi equipo. Sé que encontraremos algo y sé que estaremos en la batalla».