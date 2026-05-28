La Guardia Civil identifica al autor de una estafa inmobiliaria de más de 3.000 euros contra un residente en Baleares

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa inmobiliaria cometida contra un ciudadano residente en Baleares, que perdió más de 3.000 euros al intentar arrendar una vivienda a través de una conocida plataforma digital del sector inmobiliario.

Según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado, todo empezó con una búsqueda rutinaria de piso. La víctima encontró una vivienda que se ajustaba a sus necesidades y contactó con los supuestos arrendadores a través de la propia plataforma. Poco después, la comunicación fue trasladada al correo electrónico, donde los estafadores —que en un primer momento se presentaron como particulares y posteriormente afirmaron actuar como agencia inmobiliaria— desplegaron una elaborada apariencia de legitimidad mediante el envío de material gráfico, condiciones contractuales e incluso un código de reserva personalizado.

Además, los estafadores le urgieron a alquilar la vivienda, alegando que había pasado recientemente del alquiler vacacional al de larga duración y que existía mucha demanda en la zona. Bajo esa presión, la víctima, que no quería perder el inmueble, hizo una transferencia bancaria de más de 3.000 euros en concepto de reserva. A partir de ese momento, no supo nada más de los supuestos arrendadores.

Lejos de resignarse, regresó al portal inmobiliario junto a su pareja y comprobó, en tiempo real, cómo el mismo modus operandi continuaba desplegándose contra otros usuarios. Con esa evidencia en la mano, formalizó su denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

La denuncia fue recibida y tramitada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), que activó de inmediato al Equipo @ de la Cibercomandancia. Entre las primeras diligencias practicadas se solicitó el bloqueo cautelar de la cuenta bancaria receptora de los fondos. El análisis de las comunicaciones y la trazabilidad de las transacciones condujeron a la plena identificación del autor: un vecino de Ciudad Real.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha investigado al autor del ilícito penal, que, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Ciudad Real.