Raphinha recula y pide perdón tras el batacazo del Barça: «Fue un acto cometido en un momento de tensión»

El mazazo que sufrió el Barcelona ante el Atlético de Madrid si sintió en todas partes, no solamente los jugadores sobre el césped, sino también en el banquillo y también en la grada. Uno de los que formaba parte de éste último grupo, debido a una lesión, fue Raphinha, que protagonizó una escena tras el pitido final de la que horas más tarde ha querido retractarse.

Raphinha no estaba ni en el once ni entre los convocados, sufría una lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego unas semanas, desde que sufrió el contratiempo con Brasil. Pese a ello, pese a la derrota culé tras otros duros 90 minutos en el Metropolitano, Raphinha saltó junto a sus compañeros al césped para despedir a la afición desplazada para animarles. Pero el calentón que le generó la derrota le llevó a varios rifirrafes con la eufórica grada colchonera.

A Raphinha le captaron las cámaras encarándose con algunos aficionados rojiblancos que le increpaban. El brasileño no pudo contenerse y se dirigió a la grada diciendo «pa’ fuera», en relación a la próxima ronda de Champions League para el Atlético de Madrid, donde éste cree que no pasarán. El futbolista lo repitió un par de veces, haciendo el gesto más fácil de entender si cabe por si alguno no entendió lo que les quería decir.

«¡Pa’ fuera!» 🔜⏭️ El mensaje de Raphinha a la afición del Atlético de Madrid después de caer eliminados en Champions 👀#UCL pic.twitter.com/amy7tGrcdN — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 14, 2026

Las imágenes con el gesto de Raphinha fueron captadas por las cámaras de DAZN, y fue a través de sus redes donde el brasileño pidió perdón por sus gestos a las gradas. En un comentario, el brasileño, capitán del Barça, explicó que «fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto» y que, pese a ello, pide «disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni con mi carácter».

🚨 ¡𝗥𝗔𝗣𝗛𝗜𝗡𝗛𝗔 𝗦𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗟𝗣𝗔 en DAZN! El capitán del FC Barcelona se disculpa por sus gestos, captados por 𝗗𝗔𝗭𝗡 en exclusiva, al terminar el choque en el Metropolitano. «Fue un acto cometido en un momento de tensión» pic.twitter.com/vov0Hrgo8C — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 15, 2026

El calentón de Raphinha fue más que evidente y no quedó ahí. Tras el partido también pasó por zona mixta, pese a no estar convocado, donde se quedó a gusto con las decisiones arbitrales de esta eliminatoria, para él claves en el transcurso de la misma.

«Para mí, fue un robo. No quiero hablar del arbitraje, pero jugamos extremadamente bien, el Atlético cometió no sé cuántas faltas, y el árbitro no mostró ni una sola tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es cuál es su criterio hacia el Barcelona», manifestó Raphinha ante los medios, cargando con dureza contra el arbitraje europeo, muy diferente al español.

De hecho, Raphinha cree que existe un complot arbitral para que no avancen de ronda, buscando culpables en lugar de ejercer autocrítica: «Realmente querría entender este miedo entre los árbitros a que el Barcelona llegue a la victoria». Su frustración le jugó una mala pasada…