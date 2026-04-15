La falta de ‘valors’ de Raphinha: se encaró con la afición del Atlético tras caer en Champions

Raphinha fue protagonista para mal del Atlético-Barcelona, que se saldó con la eliminación del conjunto culé de la Champions League en cuartos de final. El brasileño, que se perdió la eliminatoria por lesión, se encaró con la afición rojiblanca tras finalizar el partido y también habló en zona mixta de un partido robado. Todo ello después de una dolorosa eliminación que deja a los de Hansi Flick fuera de las semifinales de la máxima competición europea.

A Raphinha se le olvidaron los famosos ‘valors’ y dio la nota después de que Clement Turpin señalara el final del partido y el Atlético consumara su pase a las semifinales de la Champions tras caer 1-2 ante el Barcelona en el Metropolitano. Tras el pitido final, el estadio se convirtió en una fiesta y el capitán culé bajó al césped para animar uno por uno a sus compañeros tras volver a sufrir un palo en Champions League.

Eso no fue todo, ya que Raphinha también se entretuvo con la afición del Atlético, que tranquilamente celebraba el pase a las semifinales de la Champions League. El capitán del Barcelona se dirigió a uno de los fondos y les dejó claro con gestos que a la siguiente ronda irían: «Pa’ fuera». El brasileño repitió los gestos durante varios minutos mientras sonreía, según captaron las cámaras de DAZN.

«¡Pa’ fuera!» 🔜⏭️ El mensaje de Raphinha a la afición del Atlético de Madrid después de caer eliminados en Champions 👀#UCL pic.twitter.com/amy7tGrcdN — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 14, 2026

El show de Raphinha contra el Atlético

Ahí no quedó la cosa, ya que Raphinha del campo se fue directo a la zona mixta para quejarse de la actuación arbitral del partido, que no tuvo más historia que una expulsión a Eric García en la segunda parte tras hacer una falta siendo último hombre, algo similar a lo que hizo Pau Cubarsí en el partido de ida disputado en el Camp Nou.

«Para mí fue un partido robado. No solo eso, sino que creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es su miedo a que el FC Barcelona llegue a ganar», dijo ante los medios brasileños. «Fue duro, especialmente cuando ves que tienes que poner el triple de esfuerzo para ganar el partido. Entiendo cometer un error en un partido, ¿pero en dos consecutivos?», espetó.

Tras ser cuestionado por estas palabras, Juan Musso, héroe del Atlético de Madrid en la eliminatoria, se lo dejó claro a Raphinha con una rápida explicación. «Pareciera que hubo tres penales que no les dieron, o cuatro rojas. No se puede hablar de robo. Entiendo lo que diga Raphinha, entiendo lo que pueda decir cualquiera, respeto la opinión de cada uno, pero no nos pongamos a hablar de robos porque no facilita. Ganamos dentro de la cancha, les ganamos 0-2 de visitantes. Último hombre, en el fútbol, es roja, lamentablemente», explicó ante los medios de comunicación en zona mixta.