María del Monte descoloca a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Tú no estás bien»

El pasado jueves 11 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la última entrega de El Hormiguero de esta semana. Así pues, fueron testigos de cómo Pablo Motos y sus hormigas recibieron en plató a María del Monte, que acudió al programa para presentar su nueva canción, que lleva por título Agüita de manantial. Se trata de una sevillana con alma mexicana. Durante la charla, la invitada y el presentador hablaron sobre numerosos temas. Entre ellos, destacó uno que no dejó indiferentes a los espectadores de El Hormiguero. Todo comenzó cuando el de Requena quiso saber si cobraba dinero por la canción Cántame. La respuesta de ella fue negativa, y explicó el motivo: «Ese tema fue el primero del disco de sevillanas», comenzó diciendo María del Monte.

Y añadió: «En tus ansias por querer estar ahí, firmas lo que te pongan por delante. Las condiciones no eran las mejores. Gané dinero en los royalties porque la gente compró mucho el disco». Lejos de que todo quede ahí, la última invitada de El Hormiguero de esta semana se sinceró sobre otras cuestiones, como es el hecho de que se libró de una redada de drogas o, incluso, también hubo espacio para hablar de esoterismo y espíritus. Y todo por la firme creencia de la andaluza en las entidades sobrenaturales. Pablo Motos, por su parte, confesó que él no creía en eso. Y fue más allá: «El mayor error del ser humano es creer que su manera de pensar es la buena», hizo saber a su invitada.

Visiblemente incrédula, la cantante respondió con rapidez: «No, no, yo no digo que la mía sea la buena, simplemente no lo entiendo». Fue entonces cuando hizo una pregunta muy concreta al presentador: «Vamos a ver, ¿qué concibes tú como un espíritu?». Él respondió: «Una persona que se ha muerto y que vuelve a ti».

«Y un cuerpo, ¿qué es? Energía», quiso añadir la sevillana. El de Requena siguió adelante con su opinión: «Una cosa es la energía y otra es tu deseo de que esa energía vuelva o te diga cosas. Tiene mucho más que ver con tu deseo que con las posibilidades, en mi humilde opinión». La invitada respondió: «Desde la humildad de la mía, te puedo decir que se notan cosas que no vuelves a ver a esas personas físicamente, pero que conectas con ellas interiormente».

Y añadió: «Que sea un deseo, a lo mejor, pero a mí me deja satisfecha». Fue entonces cuando Pablo Motos dejó descolocada a su invitada con la siguiente respuesta: «Y a mí, yo conecto con mi madre. Me acuerdo de ella, me gusta imaginarme que hablo con ella». La andaluza puso como ejemplo que percibe olores de gente que ya no está viva y, ante la pregunta retórica de si es irreal, Pablo Motos dejó claro que «perfectamente podía serlo».

«Tú no estás bien, eh», zanjó María del Monte, todo ello mientras le hizo saber que si percibe un olor de alguien fallecido, llama a alguien para que lo compruebe y siempre coinciden en que ese olor corresponde a esa persona en cuestión. Algo verdaderamente sorprendente, a la par que curioso, qué duda cabe.