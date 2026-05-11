La prensa mundial reacciona al Clásico: «Un incendio que Mourinho tiene que apagar»

El Barcelona se proclamó campeón de Liga después de vencer al Real Madrid (2-0) en el Clásico de la Liga EA Sports disputado el domingo en el Camp Nou. Los goles de Rashford y Ferran Torres valieron para sentenciar a un conjunto blanco que cerró otra mala temporada. La prensa internacional habló de una «semana para olvidar» y desde Portugal señalaron a Mourinho como el hombre ideal para solucionar los problemas de la entidad madridista.

El Barcelona salió triunfador de un Clásico que sentenció en apenas 20 minutos después de ponerse dos goles arriba gracias a Rashford y Ferran Torres. Después de una semana convulsa, el Real Madrid hizo lo que pudo en un partido que finalizó con el conjunto culé levantando el título de Liga ante su afición. Los de Flick sólo necesitaban un punto para cantar el alirón y finalizaron el duelo 14 puntos por encima de los blancos.

Y la prensa internacional se ha hecho eco de lo que sucedió en el Clásico del domingo en el Camp Nou. «¿Podría el Barcelona haber soñado con un escenario mejor para conquistar la Liga, que ya tenía en su mano?», dice L’Equipe desde Francia sobre el día en el que el Barcelona acabó conquistando el título de Liga después de vencer a su máximo rival. Desde Francia, Le Parisien también hizo mención a Mbappé, «que sigue de baja».

La prensa mira a Mourinho

En Portugal también apuntaron a José Mourinho como el hombre que puede solucionar los problemas del Real Madrid. El entrenador portugués es uno de los candidatos a sentarse en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada y en los últimos días ha dejado claro que aún no ha mantenido ninguna conversación con el club blanco.

«El Real Madrid es un incendio que Mourinho tiene que apagar. Desde el día 1, el Real Madrid no ha tenido un respiro. Relaciones rotas, enfrentamientos en el vestuario, desconfianza entre compañeros y, para colmo, ser dominados por el Barcelona y ver a sus rivales celebrar su segundo título de liga consecutivo», dice el diario portugués A Bola.

En Inglaterra son más duros e incluso hablan de «humillación» del Barcelona al Real Madrid. «El Barcelona conquista un histórico título de LaLiga tras vencer al Real Madrid, con un gol de Rashford en la máxima humillación del Clásico», dice The Sun, mientras que el Daily Mail deja claro que los hombres de Arbeloa «tuvieron que sufrir la humillación de perder contra el Barcelona». Este medio también señala que la temporada ha sido un «desastre para el Real Madrid». The Guardian también habla de una «semana para olvidar» del conjunto blanco.

En Alemania destacan la figura de Hansi Flick como «héroe del Barcelona», mientras que en Italia, la Gazzetta dello Sport habla de la «depresión» del Real Madrid.