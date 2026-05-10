Cuando pierde da la mano: el Real Madrid reconoce la victoria del Barcelona y está muy cariñoso con Flick

El Real Madrid no dudó en dar la enhorabuena al campeón, el Barcelona, cuando finalizó el Clásico con victoria de los azulgranas y la confirmación del título de Liga. Especialmente cariñosos se mostraron tanto Arbeloa como los jugadores con Hansi Flick, que en las horas previas al partido conoció el fallecimiento de su padre.

En cuanto terminó el encuentro, el banquillo del Barcelona se fundió en una piña. Especialmente emotiva fue la del cuerpo técnico con Flick. Arbeloa, en ese momento, esperó pacientemente a que terminasen de celebrar para dar la mano al entrenador alemán. También lo hicieron los suplentes del Real Madrid y, más tarde, los jugadores del equipo blanco que estaban sobre el césped, que antes fueron a dar las gracias por el apoyo a los madridistas presentes en el Camp Nou.

Vinicius, capitán en este encuentro, fue el primero en acercarse al alemán. También dieron la mano a los jugadores del Barcelona sobre el centro del campo. Lo que no hicieron fue quedarse al levantamiento del título por parte de los catalanes, pero no estaban obligados y decidieron que ya era suficiente.

Por otro lado, también se vio cómo Vinicius y Raphinha firmaron la paz tras el pique que protagonizaron sobre el césped durante el encuentro. Ambos se fundieron en un abrazo al término del partido. Dentro de poco compartirán equipo con Brasil en el Mundial.