Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid en directo: resultado, cómo va y dónde ver online gratis y por TV en vivo el Clásico de Liga hoy (2-0)
Sigue en directo el minuto a minuto del Clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou
Illa va con el Barcelona
«Encantado de que el Barça esté ganando, ojalá pueda ganar la Liga. Se lo merece», dice el presidente de la Generalitat de Cataluña. Cabe recordar que Salvador Illa es aficionado confeso del Espanyol.
¡Descanso en el Clásico!
Dura primera parte para un Real Madrid que no arrancó mal, pero que se vino abajo con la genialidad de Rashford con su golazo de falta. Ferran lo puso aún más cuesta arriba con su tanto a los 18 minutos, aunque los blancos no se han rendido. Jugadores a vestuarios con el 2-0 a favor del Barcelona, que con este resultado sería campeón de Liga. Los de Arbeloa tendrían que marcar tres veces y no encajar más para evitarlo.
45'
El Barça busca la sentencia antes del descanso
Internada de Cancelo por la izquierda que no llega a buen puerto para el Barcelona. Añadió tres minutos Hernández Hernández. Sigue el 2-0 en el Clásico.
42'
Despeja de puños Courtois
Falta que se envenena y anda rápido el belga para sacarla del área. Vuelve a atacar el Madrid.
41'
Dani Olmo se duele sobre el césped
Cuidado con Dani Olmo, que está tocado y tendido sobre el verde. Se levanta ahora el internacional con España después de un minuto de pausa. Camavinga ve amarilla por la falta sobre el catalán.
38'
¡Uy Rashford!
Madre mía, otra más del Barça. Córner para los culés tras una ocasión tremenda de Rashford, autor del 1-0.
35'
El Madrid se encomienda a Brahim
Lo repetimos: Brahim Díaz está siendo el mejor del Real Madrid en el Clásico. Por él pasan todas las jugadas de ataque y el marroquí quiere culminarlo con gol para recortar distancias.
29'
¡Se pasea el balón por la portería!
Balón de De Jong por la derecha que no llega a rematar Ferran, pero de cualquier modo era fuera de juego. Trata de achicar aguas el Madrid y salir a la contra para buscar el gol.
23'
¡La que ha tenido Gonzalo!
Gonzalo está a punto de hacer el 2-1, pero venía muy marcado por Gerard Martín por detrás en la carrera y la manda fuera por poco, tocando la red. Perdona el Madrid que vuelve al ataque y saca un córner en un despeje de Eric.
18'
Gol de Ferran
El valenciano hace el segundo en el 18′. Gol del Barça, que se pone 2-0. Lamine lo celebra en la grada con el resto de bajas. Coge más ventaja el Barça en el Clásico.
16'
Muy activo Brahim
Otra contra que lidera el internacional marroquí, pero que vuelve a terminar sin éxito para el Madrid. De momento, Brahim Díaz el mejor de los blancos, que siguen buscando el empate a la carrera.
9'
Golazo de Rashford
Falta de libro de Rashford para hacer el 1-0. El inglés la clava en toda la escuadra derecha de Courtois desde la derecha del área, pegado a la línea. Espectacular diana con la que coge ventaja el Barça en el Clásico.
6'
¡Asencio crucial!
Otro gran corte de otro defensa español. Acción decisiva en defensa de Asencio para frenar el ataque culé. El error al perder el balón en el medio fue de Tchouaméni, muy grave y podría haber costado el 1-0.
4'
Muy bien Fran García
¡Cómo acude al corte el lateral izquierdo del Real Madrid para evitar la primera clara del Barça! Ha salido agitado el choque. Sigue atacando el Barça.
2'
¡La primera es de Vini!
Carrera de Brahim por el medio, abre a Vinicius, se adentra y dispara a las manos de Joan García. Así arranca el Clásico en el Camp Nou.
Minuto de silencio por la muerte de Flick padre
La pasada madrugada fallecía el padre de Hansi Flick y ahora los dos equipos guardan un respetuoso minuto de silencio en el Camp Nou antes del Clásico. Animan al alemán desde la grada coreando su apellido. ¡Esto va a empezar!
El árbitro, con cámara
Se ha emitido íntegramente su saludo con los capitanes, Pedri y Vinicius, en el sorteo de campo.
¡¡¡Asencio por Huijsen!!!
Cambio de última hora en el Real Madrid. Huijsen se cae del once porque venía acarreando un proceso gripal y en su lugar entra Raúl Asencio.
¡Saltan al campo!
Todo listo en el Camp Nou. Saltan al césped los 22 titulares de Barcelona y Real Madrid. Gran ambiente en el estadio azulgrana, que podría ver coronarse a su equipo por segundo año consecutivo.
Hernández Hernández será el árbitro
El colegiado canario es quien tratará de impartir justicia en este Barcelona-Real Madrid. Ya fue designado para esta misma cita la pasada Liga y Hernández Hernández, único árbitro español que estará en el Mundial, pitará el Clásico a las 21:00.
«Queremos dar normalidad a la entrega del trofeo»
Eso dice Rafael Louzán, presidente de la Federación, en la previa del Clásico que puede decidir el título a favor del Barcelona. El gallego estará en el palco y entregará el trofeo al Barça si es campeón esta noche.
¡Media hora para el Clásico!
Llegamos a las 20:30 y ya sólo queda media hora más para que arranque el Clásico entre Barcelona y Real Madrid. Los 22 protagonistas ya calientan sobre el verde.
Reparten palomitas a los periodistas en el Camp Nou
El Barcelona se ha encargado de que los periodistas acreditados para el Clásico reciban un paquete de palomitas, un detalle en el que nunca había reparado en el Camp Nou y que se puede entender como una provocación hacia el Real Madrid.
Jordi Alba, en el Camp Nou
El lateral izquierdo, recientemente retirado, se saluda cariñosamente con los jugadores españoles del Barça sobre el césped antes del calentamiento. Tras dejar el Inter de Miami, Jordi Alba se vuelca con su Barcelona.
Jordi Alba no se lo quiere perder 🤝 pic.twitter.com/3lwU9Ri110
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026
Valdano comenta la situación del Madrid
Jorge Valdano, ex jugador, entrenador y directivo del Real Madrid, habla del terremoto ocurrido en Valdebebas durante esta semana, con esa pelea entre Tchouaméni y Valverde. Ojo a las palabras del argentino en Movistar + porque es muy tajante: «Si hay alguna mentira en todo esto… Estaría bien que el club las desvelara. No se ha preparado el Clásico con la atención que merece».
«Si hay alguna mentira en todo esto… Estaría bien que el club las desvelara».
▪️ «No se ha preparado #ELCLÁSICO con la atención que merece».
👤 Valdano, sobre el altercado entre Valverde y Tchouaméni. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XjlYNAuNlu
— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026
Apedrean también el autobús del Madrid
La afición del Barcelona sigue causando vergüenza y, después de equivocarse y tirar piedras contra su equipo, ha hecho lo mismo con el Real Madrid, han roto una de las lunas del vehículo al arrojar todo tipo de objetos.
Así marcará el Barça a Vinicius
La atípica suplencia de Koundé se explica por la intención de Flick de que Eric García siga muy de cerca al brasileño, principal referencia del Real Madrid en ataque. A ver cómo le sale al Barça, que en los últimos años ha tratado de marcar a Vinicius con una multitud de defensas.
¡El once del Barça!
Así sale Flick al Clásico: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi, Olmo; Fermín, Olmo y Ferran Torres.
¿Cuándo fue el último Barça-Real Madrid en el Camp Nou?
Para encontrar el último Clásico que se disputó en el estadio tradicional del Barcelona hay que remontarse a marzo de 2026, cuando un gol de Frank Kessié en los minutos finales le dio la victoria a los culés por 2-1 y sentenció la Liga a falta de muchas jornadas. Ese curso el Real Madrid sólo ganó la Copa del Rey. Tres años después regresa al Camp Nou.
Hostilidad en el Camp Nou
Recibimiento hostil de la afición blaugrana al Real Madrid, con balones de playa dedicados a Vinicius y gritos de «¡Madrid, cabrón, saluda al campeón!» No hay que olvidar que el Barça aún no ha ganado la Liga y que hoy los blancos pueden evitar que lo hagan, al menos, hasta el próximo miércoles en Vitoria.
Fran García se zampa a Carreras
El preferido de Arbeloa en el lateral izquierdo está claro. Era Mendy, obvio, pero tras la lesión del francés que le tendrá de baja medio año, el elegido del técnico madridista es Fran García, no Carreras, por el que el club pagó 50 millones de euros el pasado verano. Ya entró en Cornellá por el lesionado Mendy y se cuela en el once del Clásico. El ex del Benfica sigue en el banquillo.
¡Tenemos alineación del Real Madrid!
Courtois estará en portería tras su lesión, con Trent, Rüdiger, Huijsen y Fran García en defensa. Del medio hacia adelante, lo esperado: Tchouaméni hace de pivote, con Camavinga y Bellingham de interiores, Brahim en la mediapunta y en ataque Vinicius y Gonzalo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @FCBarcelona_es
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/G2PA1eaSeJ
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026
Enésimo ridículo de la afición culé
Como viene pasando en los últimos tiempos, en partidos de ambiente caldeado, parte de la afición del Barcelona se equivoca y apedrea su autobús pensando que es el del rival. Hace pocos minutos ha sucedido justo eso. Con la idea de causar daños en el vehículo que traslada al estadio a la expedición blanca, la hinchada culé ha terminado lanzando piedras contra su propio equipo. Vergonzoso.
¿Cómo quedó el Clásico de la primera vuelta?
El de este domingo es el tercer duelo entre Barcelona y Real Madrid esta temporada. El primero, de Liga, se lo llevó el equipo blanco por 2-1 para poner siete puntos de por medio con el Barça, aún con Xabi Alonso en el banquillo. Tiró toda su ventaja por la borda al final de la primera vuelta y en la segunda. El segundo lo ganaron los de Flick y significó un título, la Supercopa de España. Una victoria culé puede valer el segundo más importante de cada curso, el doméstico.
Dónde ver el Clásico por televisión
Los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en el campeonato nacional español fueron Movistar+ y DAZN. Este Barcelona-Real Madrid de la jornada 35 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus y Movistar La Liga, los cuales pertenecen a una de las plataformas de pago citadas anteriormente. Esto significa que el Clásico que se juega en el Camp Nou no se va a poder ver gratis ni en abierto por TV.
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Sin Mbappé, pero con Vini
El Real Madrid no podrá contar con su máximo goleador, pero sí con alguien en racha como Vinicius. En los últimos tres partidos ha marcado cuatro goles y este domingo debe volver a ser el artillero de los blancos. En la temporada, el brasileño suma 21 dianas y 11 asistencias.
¡Tres horas para el Clásico!
En este momento quedan tres horas para el partidazo entre Barcelona y Real Madrid. ¿Hay nervios o prima la sensación de que la Liga está acabada? En fútbol nunca se sabe, pero los 11 puntos que separan a ambos equipos reduce mucho la emoción. Aun así, habrá quienes se animen con el aliciente de que el Barça pueda ser el campeón este domingo o que los blancos tengan la opción de frenarlo y dejarlo para la jornada intersemanal.
Y esta puede ser la del Barça
Joan García; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Gavi, Olmo; Fermín, Roony y Lewandowski apuntan a ser los elegidos por Flick para el Clásico. Recordamos que el entrenador alemán perdió a su padre durante la pasada madrugada y por ello se guardará un minuto de silencio en el Camp Nou justo antes del choque.
Posible alineación del Real Madrid
Aún quedan dos horas para empezar a conocer las alineaciones de ambos equipos, pero en este directo te contamos los que pueden ser los onces de Barcelona y Real Madrid. El de Álvaro Arbeloa estaría compuesto por Courtois en portería, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen y Carreras en defensa, Tchouaméni, Camavinga, Jude Bellingham y Brahim Díaz en el centro del campo con un rombo, y Vinicius y Gonzalo arriba.
Plantón del Real Madrid al Barcelona
El club blanco no perdona a su rival por el caso Negreira y este domingo no ha habido comida de directivas entre Barcelona y Real Madrid. De hecho, el presidente Florentino Pérez ni siquiera acudirá al partido, pues habría tenido que sentarse junto a Rafa Yuste y Joan Laporta. La entidad madridista estará representada por su director deportivo, José Ángel Sánchez.
La explicación de la ausencia de Mbappé
Nuestro enviado especial a Barcelona, Iván Martín, te cuenta la intrahistoria que provocó que Kylian no haya viajado este domingo para el partido junto a la expedición del Real Madrid. Lea aquí toda la información.
Clásico movido
¿Cómo van esos ánimos a esta hora de la tarde? El Clásico de hoy, pese a que virtualmente no hay nada en juego más allá de que el Barcelona levante el trofeo de Liga en el Camp Nou tras derrotar a su máximo rival. Si no lo hace, será más adelante porque las posibilidades del Real Madrid son remotas estando a 11 puntos del líder a falta sólo de cuatro jornadas, contando con la de este fin de semana.
¡Bienvenidos al Clásico!
¡Hola a todos! Bienvenidos a cuatro horas de previa del Clásico que tenemos este domingo en el Camp Nou entre el Real Madrid y el Barcelona. El equipo azulgrana puede ser campeón de Liga si gana o empata con el conjunto merengue y el título se le entregaría directamente en su estadio. Día D y hora H en la Ciudad Condal. ¡Vamos allá!
El segundo Clásico de la Liga ya está aquí. Este domingo el Camp Nou puede ser el escenario que proclame al nuevo campeón nacional, puesto que una victoria culé o un empate brindaría el título al club azulgrana por segundo año consecutivo. Sigue en directo el Barcelona-Real Madrid desde las 17:00 horas con toda la previa del partido de la jornada 35 y el minuto a minuto a las 21:00 cuando eche a rodar el balón en la Ciudad Condal.
Una cita que viene muy marcada por la convulsa semana en la ciudad deportiva de Valdebebas y ese doble enfrentamiento entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde que terminó con el uruguayo en el hospital por un traumatismo craneoencefálico. Ambos jugadores fueron multados con 500.000 euros, una sanción histórica, pero sin castigo deportivo.
Así las cosas, Tchouaméni puede ser titular este domingo mientras Valverde se recupera del fuerte golpe en la cabeza. El equipo blanco se centra únicamente en el Clásico tras ganar al Espanyol y evitar el alirón del Barça y, por tanto, realizar el pasillo hoy en el Camp Nou, ya que los culés también le ganaron a Osasuna en Pamplona.
Así viene el Barcelona-Real Madrid
La otra noticia del encuentro es la lista del Real Madrid y la ausencia de Kylian Mbappé, que sigue con una lesión en el músculo semitendinoso y ni siquiera viajó este domingo a Barcelona. Sí entró en la convocatoria Thibaut Courtois, que puede reaparecer en la portería después de un mes de baja. En el Barça, Hansi Flick cuenta con todos salvo Lamine Yamal y Christensen.
Ojo a la imagen de Mbappé
Traerá cola… Mbappé publica una imagen de apoyo al Real Madrid en sus redes sociales, pero cuando el marcador ya iba con 2-0 a favor del Barcelona. Se le está criticando mucho este desliz al francés.