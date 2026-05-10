Barcelona vs Real Madrid en directo: resultado, cómo va y dónde ver online gratis y por TV en vivo el Clásico de Liga hoy (2-0)

El segundo Clásico de la Liga ya está aquí. Este domingo el Camp Nou puede ser el escenario que proclame al nuevo campeón nacional, puesto que una victoria culé o un empate brindaría el título al club azulgrana por segundo año consecutivo. Sigue en directo el Barcelona-Real Madrid desde las 17:00 horas con toda la previa del partido de la jornada 35 y el minuto a minuto a las 21:00 cuando eche a rodar el balón en la Ciudad Condal.

Una cita que viene muy marcada por la convulsa semana en la ciudad deportiva de Valdebebas y ese doble enfrentamiento entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde que terminó con el uruguayo en el hospital por un traumatismo craneoencefálico. Ambos jugadores fueron multados con 500.000 euros, una sanción histórica, pero sin castigo deportivo.

Así las cosas, Tchouaméni puede ser titular este domingo mientras Valverde se recupera del fuerte golpe en la cabeza. El equipo blanco se centra únicamente en el Clásico tras ganar al Espanyol y evitar el alirón del Barça y, por tanto, realizar el pasillo hoy en el Camp Nou, ya que los culés también le ganaron a Osasuna en Pamplona.

Así viene el Barcelona-Real Madrid

La otra noticia del encuentro es la lista del Real Madrid y la ausencia de Kylian Mbappé, que sigue con una lesión en el músculo semitendinoso y ni siquiera viajó este domingo a Barcelona. Sí entró en la convocatoria Thibaut Courtois, que puede reaparecer en la portería después de un mes de baja. En el Barça, Hansi Flick cuenta con todos salvo Lamine Yamal y Christensen.