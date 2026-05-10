El Trivial del Clásico: ¿cuánto sabes del Barcelona – Real Madrid?

Barcelona y Real Madrid disputan este domingo una nueva edición del Clásico del fútbol español. El Camp Nou volverá a ser el escenario de este partidazo que se disputa en la jornada 35 de la Liga, todavía con el campeonato por decidir. En OKDIARIO te invitamos a hacer este trivial del Clásico y contestar las 10 preguntas que te hacemos sobre el Barcelona – Real Madrid y demostrar que eres el que más sabe de este gran partido.

En cada cuestión, colocamos tres opciones de respuesta, de las que sólo una es correcta. Son diez preguntas y cada acierto suma un punto, por lo que la máxima nota será de 10 puntos. ¿Serás capaz de sacar la matrícula de honor? Responde bien a cada una de las preguntas y lo conseguirás.

Las preguntas del Trivial del Clásico

¿Cuántos puntos le saca el Barcelona al Real Madrid en la clasificación de la Liga? ¿Cuál fue el resultado del partido de la primera vuelta en el Bernabéu? Si el Barcelona gana al Real Madrid, ¿cuántos títulos de Liga tendría? ¿Qué futbolista es el máximo goleador de los Clásicos? De estos jugadores, sólo uno jugó en Barcelona y Real Madrid. ¿Cuál es? ¿Quiénes son los entrenadores de Barcelona y Real Madrid? ¿Cuántos años lleva sin disputarse un Clásico en el Camp Nou? De los actuales jugadores, ¿quién ha disputado más Clásicos? ¿Quién fue el último jugador español en marcar en un Clásico? Incluye todas las competiciones. ¿Quién es el futbolista más expulsado en la historia de los Clásicos?

Barcelona – Real Madrid en el Camp Nou

El duelo, que se disputará este domingo, 10 de mayo, a partir de las 21:00 horas, llega todavía con la Liga por decidir. El Barcelona saca 11 puntos al Real Madrid… cuando quedan 12 en juego. Es decir, los culés tienen prácticamente ganada la Liga, pero no la tienen cerrada. Si ganan o empatan, el Barcelona será ya campeón en este Clásico. Pero si gana el Real Madrid, todavía el conjunto blanco tendrá opciones en la lucha por el título.